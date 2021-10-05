استطلاع: الشركات في الإمارات تتوقع زيادة الإيرادات والتوظيف

أبوظبي (الاتحاد) تتوقع الشركات في الإمارات أن ترتفع إيراداتها بنسبة تصل إلى 50٪ خلال الأشهر ال 12 المقبلة مع عودة حركة الأعمال إلى الانتعاش بشكل قوي لتتعافى من أدنى مستوياتها خلال فترة جائحة COVID-19، حيث يتوقع المديرون التنفيذيون زيادة معدلات التوظيف والاستثمار في الموظفين لمواكبة مرحلة النمو في الأعمال.

أظهر تقرير جديد صادر عن بنك HSBC بالاستناد إلى نتائج دراسة استقصائية شملت أكثر من 2000 شركة رائدة في جميع أنحاء العالم، أن ثلاثاً من أصل كل أربع شركات في الإمارات العربية المتحدة تتوقع تعيين المزيد من الموظفين على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، وأنهم يعتبرون المنافسة المتوقعة على اجتذاب المهارات اللازمة والمناسبة بأنها ضرورية لتنفيذ خطط النمو الطموحة لهذه الشركات.

وقال دانيال هوليت، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لدىHSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يظهر تقرير HSBC Navigator الجديد حول مستقبل العمل بوضوح أن المديرين التنفيذيين يعتقدون أن التنافس على اجتذاب المهارات يعتبر أمراً حيوياً لتعزيز الربحية المستدامة - لا سيما مع عودة الشركات إلى التعافي من تأثيرات جائحة كورونا، حيث ترى ما يقرب من 90% من الشركات التي شملها الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة أن هناك ترابطاً قوياً بين الاستثمار في القوى العاملة ونجاح الأعمال».

دانيال هوليت



أجمع معظم قادة الأعمال تقريباً (97%) الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة على الرأي أن ترتيبات العمل المثلى في المستقبل ستشمل شكلاً من أشكال العمل عن بُعد، وذلك بما يتماشى بشكل وثيق مع وجهات نظر نظرائهم العالميين (95%). وأكثر من نصفهم يدعمون الموظفين من خلال توفير التدريب على المهارات الرقمية (52%)، في حين أن 44% يدعمون توفير برامج للموازنة بين العمل والحياة الشخصية لإعداد الموظفين لمستقبل العمل المرن.