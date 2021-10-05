استمرار قوة تعافي اقتصاد الإمارات خلال سبتمبر

مصطفى عبد العظيم (دبي) واصل اقتصاد دولة الإمارات وتيرة الانتعاش التي بدأها منذ عدة اشهر، مسجلاً خلال شهر سبتمبر الماضي زيادة قوية في الأعمال الجديدة والإنتاج والطلب، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر اليوم.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسناً لافتاً في توقعات الشركات لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر بعد أن توقعت انتعاشاً في النشاط تزامناً مع اكسبو 2020 دبي وتخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

و سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة IHS Markit في الإمارات – والذي يقيس ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضًا من 53.8 نقطة في شهر أغسطس إلى 53.3 نقطة في شهر سبتمبر، لكنه كان أعلى من القراءات المسجلة في ال 23 شهرًا التي سبقت شهر يوليو، وكان المؤشر ثابتًا في نطاق النمو، بعد أن تجاوز المستوى المحايد 50.0 نقطة في كلٍ من الأشهر العشرة الأخيرة.

وسجل مؤشر الإنتاج أحد العناصر الخمسة لمؤشر مدراء المشتريات، أقوى تأثير توسعي في شهر سبتمبر، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات النشاط، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة بقوة في شهر سبتمبر، وظل معدل النمو دون تغيير إلى حد كبير عن الدراسة السابقة.

ووفقًا للشركات المشاركة، فقد ساهم استمرار التعافي في إقبال العملاء والعقود المتعلقة بإكسبو 2020 دبي في هذا الارتفاع، كما عادت طلبات التصدير للنمو بعد انخفاضها في كل الشهور منذ شهر مايو.

وأشارت بعض الشركات إلى أن تخفيضات الأسعار شجعت العملاء على تقديم المزيد من الطلبات. وجدير بالذكر أن متوسط أسعار المنتجات في القطاع غير

وجدير بالذكر أن متوسط أسعار المنتجات في القطاع غير المنتج للنفط انخفض بأسرع معدل منذ شهر نوفمبر 2020.

وفقاً لنتائج الدراسة، ارتفع حجم الأعمال المتراكمة إلى أقصى حد خلال عام ونصف العام في شهر سبتمبر، حيث ذكرت الشركات في كثير من الأحيان عدم امتلاكها القدرة الكافية لتلبية الطلبات الجديدة أثناء عملها على المشاريع الحالية.

وارتفع النشاط الشرائي للشهر الثالث على التوالي، في حين شهدت الشركات زيادة طفيفة في مواعيد تسليم الموردين بعد التحسن المتجدد في الأداء خلال شهر أغسطس، و استمر ارتفاع أسعار المواد الخام في فرض ضغوط تصاعدية على تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر سبتمبر، على الرغم من أن الارتفاع الأخير كان الأقل في أربعة أشهر.

وساعد تراجع معدل التضخم بعض الشركات على تقليل أسعارها، ومع تحسن توقعات النشاط للعام المقبل بشكل طفيف في شهر سبتمبر، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في شهر أغسطس. وارتبطت التوقعات الإيجابية بشكل أساسي بالانتعاش المتوقع في الطلب في ظل تخفيف القيود، وتتوقع بعض الشركات أيضًا زيادة المبيعات بسبب تخفيف قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 و اكسبو 2020.

و قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي اتش اي ماركيت»يبدو الاقتصاد الإماراتي مع بداية اكسبو 2020 دبي، في حالة جيدة في ظل استمرار التحسن القوي في ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط، حيث ظلت الشركات تشهد انتعاشًا في الطلب بعد الوباء، مشيراً إلى أن تخفيف إجراءات السفر العالمية في ساعد في دعم نمو الأعمال الجديدة.