وزيرة الخزانة الأميركية تحذّر من ركود جديد.. ما السبب؟

واشنطن (أ ف ب) -حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الثلاثاء من أن تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد، وذلك مع اقتراب مهلة 18 أكتوبر النهائية.

وقالت يلين على «سي إن بي سي»، «أتوقع تماما أن يؤدي ذلك إلى ركود»، في تعليقها عما قد يصبح تخلّفا غير مسبوق للولايات المتحدة عن سداد ديونها في وقت تدور سجالات بين المشرّعين على رفع سقف الدين.