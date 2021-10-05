أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية اليوم، عن تكليفها رسمياً بإجراء دراسة شاملة لدعم إبرام عقد بهدف زيادة السعة الفضائية التي تستفيد منها حالياً حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالشريك الإستراتيجي لشركة الياه سات من خلال القمرين الصناعيين «الياه 1» و«الياه 2»، عبر تصنيع وإطلاق قمرين صناعيين إضافيين محتملين هما «الياه 4» و«الياه 5»، توطيداً لعلاقتها الحالية مع حكومة الإمارات. وتعمل السعة الجديدة المرتقبة على تعزيز الإنتاجية العالية لخدمات الاتصالات الآمنة المتعاقد عليها حالياً في القمرين «الياه 1» و«الياه 2»، مع توسيع نطاق التغطية وتحسين القدرات التقنية وإضافة سعات فضائية جديدة لتلبية متطلبات الجيل القادم لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعزيز خطط النمو ويسهم الاستخدام المشترك للقمرين الصناعيين «الياه 4» و«الياه 5»، بالإضافة إلى القمرين الصناعيين الحاليين «الياه 1» و«الياه 2» المتوقع أن يواصلا العمل لعدة سنوات قادمة، في تعزيز خطط النمو المستقبلي لشركة «الياه سات» وتمكينها من تحقيق أرباح وعائدات أقوى للمساهمين على المدى الطويل.
وستتابع «الياه سات» عملية طلب تقديم العروض لتحديد الشركات المصنعة للأقمار الصناعية القادرة على تقديم أفضل حلول الاتصالات من الناحيتين التقنية والتجارية، لتصنيع قمرين صناعيين ثابتين بالنسبة إلى الأرض بهدف إطلاقهما المحتمل بحلول العام 2026. وبعد ذلك، ستقدم الياه سات توصيتها لحكومة الإمارات. وتشكل مثل هذه الفرصة إضافة مهمة إلى سجل المجموعة المتراكم من العقود الضخمة، والتي تتفوق بها على منافسيها في السوق بأكثر من خمسة أضعاف الإيرادات السنوية الحالية، مما يدعم الميزانية العمومية والتدفقات النقدية القوية والرافعة المالية المنخفضة لشركة «الياه سات»، والتي تسهم معاً في تهيئة الأوضاع المالية المناسبة لتنفيذ مثل هذه البرامج وتحقيق قيمة أكبر وعائدات مالية أقوى للمساهمين على المدى الطويل.
العقود طويلة الأجل وقال علي الهاشمي- الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الياه سات»: «حظيت الياه سات بمكانة مرموقة كشركة رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تعدّ الممكّن الرئيسي للبنية التحتية للاتصالات الفضائية. ويسهم التوسيع المحتمل لأسطولنا المخصص لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز عقودنا طويلة الأجل، والارتقاء بمكانتنا كالشريك المفضّل للحكومة والمزود الأساسي للاتصالات الفضائية المتطورة عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات». وأضاف الهاشمي: «نسعى باستمرار لتزويد عملائنا وشركائنا بأفضل الحلول والتجهيزات. ويمثل تكليف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لنا اليوم لبدء دراسة خيارات توسعة الأسطول الحالي فرصة مهمة لتعزيز قيمة أعمال «الياه سات» لجميع أصحاب المصلحة، ما يتيح لنا الاستفادة من استراتيجيتنا للنمو المستقبلي». وترتبط «الياه سات» بعلاقة طويلة تمتد لأكثر من 10 سنوات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إطلاق القمر الصناعي الأول «الياه 1» في عام 2011 والقمر الصناعي الثاني «الياه 2» في عام 2012 لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا وأوروبا ووسط وجنوب غرب آسيا.