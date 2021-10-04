تراجعت الثروة الشخصية لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج بنحو 7 مليارات دولار في ساعات قليلة، مما أدى إلى تراجعه قليلا على قائمة أغنى أغنياء العالم، بعدما أبلغت مديرة انتاج سابقة بموقع فيسبوك عن مخالفات وبعد تعطل بعض تطبيقات ومنتجات الشركة.
وتسببت عمليات بيع إلى تراجع سهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بنحو 5 % الاثنين، بعد تراجعه بنحو 15% منذ منتصف سبتمبر.
اقرأ أيضاً.. خبير تقني يكشف لـ«الاتحاد» سبب تعطل «واتساب» و«فيسبوك» و«إنستغرام»
وأدى انخفاض سهم فيسبوك الاثنين إلى انخفاض ثروة زوكربيرج إلى 9ر120 مليار دولار ، مما أدى إلى تراجعه بعد بيل جيتس إلى المركز الخامس في مؤشر بلومبرج للمليارديرات.
وقد خسر نحو 19 مليار دولار من ثروته منذ 13 سبتمبر، عندما كانت ثروته تقارب 140 مليار دولار، وفقًا للمؤشر.
وقد كشفت مديرة انتاج سابقة بموقع فيبسبوك أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تسببت في عاصفة من الجدل في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً.. بعد "توقف التطبيق".. 5 منصات بديلة لـ"واتساب"