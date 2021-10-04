ثورة غذائية في «إكسبو»

حسام عبدالنبي (دبي)

ابتكارات تغير ملامح صناعة الطعام والشراب، تعرضها شركة «بيبسيكو» العالمية بصفتها الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لـ«إكسبو 2020 دبي». وخلال جولة قامت بها «الاتحاد» في أجنحة الشركة الثلاثة في المعرض رصدنا عدداً من الابتكارات وتجارب البيع بالتجزئة الجديدة، وممارسات الاستدامة في الطعام والشراب، ومنها عبوات مياه معدنية قابلة لإعادة التدوير بالكامل ومتكرر، وتحمل شعار معرض «إكسبو دبي 2020»، لتقدم بديلاً مستداماً لشرب المياه.

وتقدم «بيبسيكو» عبوات لوجبات «صن بايتس» الخفيفة، قابلة للتحلل بالكامل لتكون متوافرة حصرياً في «إكسبو 2020 دبي»، وتتميز هذه العبوات بانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالأكياس التقليدية، وبذلك يكون خط الإنتاج الكامل أكثر مراعاة للبيئة. وسيكون «بيبسي غو»، أول متجر من «بيبسيكو» يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولا يتضمن خدمة بشرية وسيوفر تجربة دفع سلسلة ولا تلامسية، ليحمل الزوار إلى مستقبل عالم البيع بالتجزئة.

الشركة افتتحت أجنحتها الثلاثة للزوار

وسيتمكن الزوار من دخول أي من متاجر «بيبسي غو» الأربعة المتوافرة في «إكسبو 2020 دبي»، واختيار أي مشروبات أو وجبات خفيفة يرغبون بها من على الرفوف بعد التحقق من طريقة الدفع عند دخولهم، ومن ثم الخروج من المتجر بكل بساطة، دون الحاجة للوقوف عند أي منصة دفع. ومن أجل تحقيق طموحات «إكسبو 2020» بتنظيم الحدث الأكثر استدامة في التاريخ، توفر «بيبسيكو» محطة مياه أكوافينا، ضمن مواقع مختارة في «إكسبو 2020 دبي»، لتقدم حلول ترطيب مستدامة للزوار حيث يمكن للزوار استخدام عبواتهم الخاصة وملئها بالمياه، أو اختيار عبوات مياه أكوافينا القابلة لإعادة التدوير والمجهزة برمز استجابة سريع QR لضمان حفظ تفضيلاتهم ومزامنتها عند كل آلة تعبئة.

وافتتحت شركة «بيبسيكو» العالمية أجنحتها الثلاثة لزوار «إكسبو» وهي: «الإضافة»، و«الصاعقة»، و«القطرة»، حيث يتم تقديم مجموعة متميزة من التجارب الملهمة والمرحة في كل جناح. كما يمكن للزوار تعلم المزيد حول التغييرات الإيجابية التي تحدثها الشركة لبناء تجارب ومنتجات أكثر استدامة للمستهلكين من حول العالم.

«إكسبو دبي» حاضنة للابتكار والإبداع والتعاون

قال رامون لاغوارتا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى شركة «بيبسيكو»، إن «إكسبو 2020» يشكل حاضنة للابتكار والإبداع والتعاون عبر الصناعات؛ ولذا ستظهر أجنحة الشركة في المعرض كيفية الاستفادة من هذه القدرات لدعم رؤية pep+ بتحقيق نتائج إيجابية يظهر تأثيرها على حياة الناس والكوكب والأعمال، حيث تمثل خطة تحول استراتيجية شاملة، تكون فيها الاستدامة في صميم الأعمال من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو. منوهاً بأن توافد ملايين الزوار من حوالي 200 دولة من حول العالم إلى هذا الحدث الدولي، يمنح الأمل بالقدرة على العمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة التي تقف أمامنا وبناء مستقبل أكثر إيجابية وإشراقًا لنا ولكوكبنا.

وأكد لاغوارتا، التزام «بيبسيكو» بإضفاء لمستها على مدار أشهر انعقاد الحدث الدولي الستة، بما يشمل العروض الترفيهية العالمية والمشاركات المهمة. وأضاف: «كما ستساهم الشركة في المحادثات البناءة حول استدامة النظام الغذائي ضمن أسابيع الموضوعات، بما في ذلك أسبوع المناخ والتنوع الحيوي، وأسبوع المياه وأسبوع الأهداف العالمية وأسبوع الغذاء والزراعة وسبل العيش، منبهاً إلى أن تلك المحادثات تهدف إلى توحيد الناس والمجتمعات والأمم، ولتقديم حلول ناجحة لبعض من أكثر القضايا الملحة التي تواجه الكوكب.

«الإضافة».. ملاعب كرة قدم مستدامة

في جناح الإضافة»The Plus» بمنطقة الفرص ينتقل الزوار إلى عالم من المرح للانغماس في المشاهد والأصوات والألوان والمذاقات الفريدة لعلامتي بيبسي وليز، والتعرف على ملامح النكهة من جميع أنحاء العالم. ويمكن للزوار معرفة المزيد حول المبادرات التي تساعد في بناء غدٍ أفضل مثل مبادرة«Replay» من ليز، التي تبيّن كيف تتم إعادة استخدام أكياس رقائق البطاطس الفارغة وتحويلها إلى ملاعب كرة القدم مستدامة.

«القطرة».. مساعدة المزارعين

تم تصميم جناح القطرة «The Drop» في منطقة الاستدامة ليبدو وكأنه قطرة مياه عملاقة، وهو مصنوع من 41 ألف علبة معدنية معاد تدويرها. ويهدف لتثقيف الزوار حول أهمية استدامة المياه في مجالي الغذاء والزراعة، وإلهامهم للقيام بجهود شخصية لترشيد استهلاك المياه. ويوفر جناح القطرة للزوار فرصة الاطلاع على جهود «بيبسيكو» لمساعدة المزارعين في جميع أنحاء العالم من خلال ممارسات مستدامة للتعامل مع المياه، والاستخدام الذكي للمياه في التصنيع، والجهود المبتكرة للعلامة التجارية لتقليل وإعادة تدوير وإعادة ابتكار التعبئة والتغليف.

«الصاعقة».. حياة أكثر صحة ونشاطاً

يمثل جناح الصاعقة «The Bolt» (في منطقة التنقل) احتفاء بأي شخص يمارس أسلوب حياة نشيط. ويتمحور هذا الجناح حول علامة «جاتوريد» ويعمل على تعزيز وتخصيص الأداء الرياضي. ويجسد الجناح الصاعقة المرسومة على شعار «جاتوريد»، ويحمل الزوار في تجربة لاستكشاف تاريخ العلامة عبر علوم الرياضة والابتكار التي تدخل في كل عبوة، مروراً بالرياضيين الذين يستخدمونها. وكيف تلهم «جاتوريد» المستهلكين لممارسة حياة أكثر صحة ونشاطاً.