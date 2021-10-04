1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 317 مبايعة بقيمة 824.57 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 133.2 مليون درهم و288 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 691.38 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 238.15 مليون درهم، منها 15 رهناً لأراض بقيمة 74.97 مليون درهم و66 رهناً لفلل وشقق بقيمة 163.18 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 66 مليون درهم، وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 50 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 29 هبة بقيمة 79.13 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم، وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 10 ملايين درهم.