«أرادَ» تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مجمّع «مدار»

الشارقة (الاتحاد)

أرست «أرادَ» أول عقد إنشائي لتشييد المرحلة الثانية من مجمّع مدار بالجادة في قلب الشارقة الجديد.

وتتضمن المرحلة الثانية من مجمّع مدار مركز صحة ولياقة متكاملاً، وميدان ترامبولين، وتوسعة لساحة التزحلق الموجودة حالياً، ومزيداً من مواقف السيارات، إضافة إلى توسعة مناطق التنزّه بواقع 460.000 قدم مربع. وتضمن توسعة المساحات الخضراء المنسّقة استمتاع المقيمين في المرحلة الأولى من الجادة بوصول مباشر إلى جميع مرافق مدار بحلول نهاية هذا العام.

وسيمتد مركز الصحة واللياقة المتكامل على مساحة تزيد على 110.000 قدم مربعة، مما سيجعل منه واحداً من أكبر مراكز اللياقة في الشارقة، مع أقسام منفصلة للرجال والسيدات ومرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك تماشياً مع التزام أرادَ بتوفير أساليب حياة صحية ونشطة للمقيمين والزوار في مجتمعاتها العصرية.

وقد تمت ترسية أول عقد إنشائي لهذه المرحلة على شركة بروسكيب لتنسيق الحدائق ومقرها دبي، والتي ستتولى مسؤولية تنسيق المواقع وغيرها من الأعمال على مدى أربعة شهور. هذا، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من مجمّع مدار بالكامل بحلول شهر سبتمبر 2022.

وفي تعليقه، قال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: «لقد أثبت مجمّع مدار مكانته باعتباره أسرع وجهة ترفيهية عائلية نمواً على مستوى الإمارات، حيث يتوافد عليه حالياً أكثر من مائة ألف زائر شهرياً. ونحن على ثقة بأن المرافق الجديدة في المجمّع ستحظى بأصداء إيجابية وتساهم في زيادة عدد الزائرين إلى الموقع، إضافة إلى رفد المقيمين بالجادة بالمزيد من المرافق الاستثنائية على مقربة من وحداتهم السكنية».