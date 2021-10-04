«طيران الإمارات» و«كوانتاس» تمددان شراكتهما

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات» و«كوانتاس» أنهما ستمددان شراكتهما الأساسية لمدة خمس سنوات أخرى، ما يعني أن عملاء الناقلتين وأعضاء برنامجيهما لمكافأة الولاء سيواصلون الاستفادة من شبكة مشتركة واسعة، وملايين مقاعد المكافآت للسفر عبر أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا والمملكة المتحدة.

ووقع اتفاقية تمديد الشراكة السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» والرئيس التنفيذي لمجموعة كوانتاس آلان جويس على هامش الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» في بوسطن.

ومع تعافي الناقلتين، وصناعة الطيران عامةً، تدريجياً من تأثيرات «كوفيد-19» على أعمالهما، فسوف تواصل الشراكة مساهمتها في تحقيق تحسن على الصعيد المالي لكل منهما.

ولدى الناقلتين حالياً موافقة من السلطات التنظيمية على العمل المشترك حتى مارس 2023. وسوف تسعى كوانتاس وطيران الإمارات للحصول على تفويض من السلطات ذاتها، ومنها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية، لمواصلة العناصر الأساسية للشراكة، بما في ذلك تنسيق الأسعار والجداول الزمنية والمبيعات والتسويق السياحي على المسارات المعتمدة حتى عام 2028. وتتضمن الاتفاقية أيضاً خياراً للتجديد خمس سنوات أخرى بعد ذلك.

وتوفر الناقلتان معاً ملايين مقاعد المكافآت للمسافرين الدائمين، إلى أكثر من 100 وجهة، باستخدام نقاط كوانتاس أو أميال سكاي واردز «طيران الإمارات» الخاصة بهم التي تراكمت في أرصدتهم أثناء «الجائحة».

وتتيح الاتفاقية لعملاء «طيران الإمارات» الوصول إلى أكثر من 55 وجهة أسترالية لا تصل إليها الناقلة، كما يمكن لعملاء كوانتاس السفر مع «طيران الإمارات» إلى دبي والوصول إلى أكثر من 50 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تغطيها «كوانتاس».

وقال السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»: «تمديد شراكتنا مع كوانتاس دليل على نجاحها، كما يعكس التزامنا بضمان استمرار تمتع المسافرين من وإلى أستراليا، التي نخدمها منذ أكثر من 25 عاماً، بأفضل الخيارات.