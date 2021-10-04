«شعاع» تفوز بجائزة

دبي (الاتحاد)

فازت شركة «شعاع كابيتال»، بجائزتي «أفضل شركة خدمات مالية متكاملة» و«التميز لخدمات الصيرفة الاستثمارية في دولة الإمارات» لعام 2021، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «ميا ماركتس» (MEA Markets)، المنصة المتخصصة لإعداد البحوث والتقارير المتعلقة بأبرز تطورات قطاع الأعمال في المنطقة. وحازت «شعاع» أيضاً على جائزتي «شركة إدارة الصناديق الأكثر ابتكاراً»، و«أفضل مدير صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية» لعام 2021 خلال توزيع جوائز «ذا جلوبال إيكونومكس» . وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للمجموعة «تعكس هذه الجوائز نجاح رؤيتنا واستراتيجيتنا والتزامنا الراسخ بتوليد صفقات مجزية وطرح حلول استثمارية شاملة لضمان توفير قيمة مستدامة لمستثمرينا ومساهمينا».