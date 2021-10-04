انتعاش الطلب على السلع المعمّرة بأميركا

حسونة الطيب (أبوظبي)

رغم ما تعانيه المصانع الأميركية من صعوبات في الحصول على قطع الغيار والعمالة وارتفاع تكلفة المواد، إلا أن الطلب على السلع المعمرة من طائرات وحواسيب وأجهزة إلكترونية ومعدات، يشهد ارتفاعاً واضحاً. وارتفعت الطلبيات الجديدة، التي من المنتظر أن تستمر لنحو 3 سنوات على الأقل، بنسبة قدرها 1.8% في شهر أغسطس الماضي، إلى 263.5 مليار دولار، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وارتفعت الطلبيات، خاصة أجهزة الحاسوب والأجهزة الإلكترونية، بنحو 0.5% في يوليو، بالمقارنة مع شهر مايو، بزيادة عن تقديرات سابقة لذلك الشهر والتي أظهرت تراجعاً بنحو 0.1%. وارتفع الطلب على السلع المعمرة خلال 15 شهراً من جملة الـ16 شهراً الماضية، ليسجل أدنى نقطة انخفاض في أبريل 2020، بحسب «وول ستريت جورنال».

وساعد ارتفاع الطلب على معدات المواصلات والنقل، بنسبة وصلت لنحو 5.5% خلال الأشهرالثلاثة الماضية من مايو حتى يوليو، في انتعاش الطلب العام على السلع المعمرة في أغسطس. وحققت الطلبيات، نمواً سنوياً قدره 16.4%، لترتفع بنحو 18% مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة. ونتج عن ذلك، انتعاش قطاع الصناعة، الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأميركي، رغم أن نقص العمالة وأشباه الموصلات والمواد الخام، تقف حائلاً من دون مقدرة المصانع على الوفاء بالطلبيات، وفقاً لوكالة «رويترز».

ودفع اضطراب سلاسل التوريد، مصحوباً بتراكم الطلبيات غير المنجزة وزيادة حالات الإصابة بمتغير دلتا، خبراء الاقتصاد، لخفض تقديراتهم للنمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، إلى 3.5%، من واقع 9%، في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد الأميركي، نمواً قدره 6.6% في الربع الثاني.

وزاد الطلب على السلع المعمرة التي تتراوح بين محمصات الخبز إلى الطائرات والتي تستمر صلاحية استخدامها لنحو 3 سنوات أو أكثر، 1.8%، بعد نمو متواضع في يوليو قدره 0.5%. وقفزت طلبيات الطائرات المدنية، بنسبة كبيرة قدرها 77.9%، حيث تلقت على سبيل المثال، شركة بوينج 53 طلبية في شهر أغسطس، بالمقارنة مع 31 في يوليو. ولكن تراجع الطلب على السيارات وقطع الغيار، بنحو 3.1%، بعد ارتفاعه 5.3% في يوليو، حيث أعلنت كل من «جنرال موتورز» و«فورد»، عن المزيد من خفض الإنتاج، بسبب النقص الحاد في الرقاقات. وما ساعد في دفع عجلة طلب هذه السلع، حاجة الأعمال التجارية الملحة لتجديد المخزون، إلا أن الاختناقات التي تواجهها سلاسل التوريد، مستمرة في إعاقة مسيرة الإنتاج وتأخير وصول الشحنات لوجهاتها المطلوبة. كما يشكل متغير دلتا الذي أخذ في الانتشار خلال موسم الصيف، واحداً من المهددات الأخرى.

وارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع غير الدفاعية باستثناء الطائرات والتي تعتبر مؤشراً أساسياً لنشاط الاستثمار، بنسبة قدرها 0.5% في شهر أغسطس بالمقارنة مع شهر يوليو.

ويقول شاد ماوتري، كبير الخبراء الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للمصنعين الأميركيين: «يعتبر ذلك، مؤشراً محفزاً في أن الأعمال تستثمر بوتيرة قوية ومتناغمة مع النظرة المستقبلية المتفائلة للأشهر القليلة المقبلة. كما أنها تعكس المستوى المتسارع من فتح الفرص الوظيفية في القطاع، بالإضافة لزيادة المؤسسات لاستثماراتها في مجال الكادر البشري».

وزادت الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة خلال العام الجاري حتى الآن، بنحو 24.7%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. وفي غضون ذلك، ارتفعت عمليات الشحن، بنسبة ناهزت 14.1%.