الخبير المغربي عبدالرزاق الهيري لـ«الاتحاد»: «إكسبو».. يُحفّز الرواج الاقتصادي العالمي

طه حسيب (أبوظبي)

الأهمية الاقتصادية لـ«إكسبو 2020 دبي» بند مهم لدى خبراء المال والأعمال إقليمياً وعالمياً. وعن تلك الأهمية، حاورت «الاتحاد» الأكاديمي والخبير الاقتصادي المغربي عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس في المملكة المغربية، ومدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات، وأيضاً مدير مجلة المالية والتوقعات الاقتصادية الصادرة من الجامعة نفسها. الهيري أستاذ زائر بعدة جامعات أوروبية، من بينها: جامعة بيربنيان بفرنسا، وجامعة كوريتش بسلوفاكيا، وجامعة كلوج نابكا برومانيا وجامعة أياشي برومانيا. «الاتحاد» طرحت تساؤلات، والهيري قدم إجابات عنها، في السطور التالية:

• ماذا عن لأهمية الاقتصادية لمعرض «إكسبو دبي»، خاصة في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي المتضرر من جائحة «كوفيد - 19»؟

أكد الهيري أن تنظيم «إكسبو دبي» سوف تنتج عنه آثار اقتصادية إيجابية جداً إنْ على المدى القريب أو على المديين المتوسط والطويل، خصوصاً أنه يعرف مشاركة حوالي 190 دولة من جميع أنحاء العالم. فعاليات هذا المعرض الذي انطلق بداية الفصل الرابع من سنة 2021 ويمتد على مدى ستة أشهر تأتي في مرحلة تتسم على ما يبدو ببداية السيطرة على وباء «كوفيد-19»، وبالتالي تدشين مسار اقتصادي جديد يمكن من محو الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها «الجائحة». وأضاف: بعد سنة 2020 التي تميزت بانكماش اقتصادي عالمي غير مسبوق وتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 3.3 في المائة، يشكل «إكسبو دبي» فرصة متاحة من أجل الدفع بالرواج الاقتصادي العالمي ودعم الطلب، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي، سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الدولي.

ولدى الهيري قناعة بأنه من خلال «إكسبو دبي» سوف يتمكن مئات الفاعلين الاقتصاديين المنتميين لأكثر من 190 بلداً مشاركاً في هذه الفعالية العالمية من الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، وكذلك من خلق شبكة علاقات أعمال تشجع على الابتكار وتبادل الخبرات.

هذه العلاقات الاقتصادية التي سوف تترتب عن «إكسبو دبي» بفضل المعارض المختلفة ستمكن لا محالة من تدعيم الأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بفعل «الجائحة»، وإنتاج حلول مبتكرة في مختلف القطاعات، أخذاً بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي.

يعتبر «إكسبو دبي» فرصة ناتجة من أجل بلورة نظرة مستقبلية واعدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات المطردة التي تشهدها الساحة الدولية على المستوى الديموغرافي والتكنولوجي والبيئي. يجب أن تكون هذه النظرة المستقبلية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهدف تحقيق الرفاه للأفراد والمجتمعات، ومستنيرة من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

عبدالرزاق الهيري

• ما الدلالة الرمزية للاستضافة، خاصة وأنها المرة الأولى في بلد عربي؟

في البداية، يشير الهيري إلى أن معرضاً من هذا النوع والحجم والرهانات المرتبطة به ينُظم لأول مرة في بلد ينتمي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا الحدث يمثل تشريفاً، ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن كذلك لكافة الدول العربية بصفة عامة ولدول الخليج بصفة خاصة. فتكليف دبي بتنظيم هذه التظاهرة يُعد تأكيداً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي ودورها الاقتصادي المتنامي ومسارها التنموي المرتكزيْن أساساً على جودة مواردها البشرية وبنياتها التحتية. إن «إكسبو دبي» يشكل إشارة إيجابية للعالم العربي، وتأكيداً على قدرة البلدان العربية على تنظيم فعالية عالمية من هذه الحجم.

ويزىد الهيري: تمثل استضافة الإمارات العربية المتحدة لـ«إكسبو دبي» تجسيداً للثقة التي يحظى بها هذا البلد لدى الفاعلين الاقتصاديين على الصعيد العالمي، انطلاقاً من حضوره الاقتصادي الدولي المكثف ومكانة دبي مركزاً اقتصادياً جذاباً، حسب التصنيفات المعتمدة.

النجاح في تنظيم «إكسبو 2020 دبي» سوف يعزز المكانة الاقتصادية لدبي، وبالتالي صورة الإمارات العربية المتحدة كرائد عالمي فيما يخص تنظيم الملتقيات والمهرجانات العالمية.

هذا النجاح هو كذلك تحدٍّ في حد ذاته، خاصة في فترة تتميز بصعوبات مختلفة ناتجة عن جائحة «كوفيد - 19»، صعوبات تهم الحركة التجارية والتنقل والسياحة.

• محاور معرض «إكسبو»: التنقل - الفرص- الاستدامة. كيف يمكن للابتكار البشري استخدامها في مواجهة تحديات المستقبل؟

يجيب الهيري: إن اختيار محاور «إكسبو دبي» في اتساق تام مع المشاكل التي تواجهها البلدان، والتي كرستها آثار «الجائحة» الصحية التي اجتاحت العالم منذ نهايج سنة 2019.

إن موضوع التنقل يشكل رهاناً حقيقياً إذا ما استحضرنا مسألة تطور المدن وتمددها والإشكالات المرتبطة بها، ويقتضي إرساء سياسة قائمة بذاتها في هذا المجال.

فالقرن الـ 21 هو قرن التنقل بامتياز ويهم عدة أشكال وعمليات: الرأسمال والسياحة والهجرة والتواصل. ينبغي في هذا الإطار الاستفادة من التقدم الذي تتيحه تكنولوجيات الإعلام والتواصل من أجل إرساء مدن ذكية قادرة على مجاراة متطلبات سكانها وتمكينهم من العيش الكريم. هذا التوجه يتطلب تقوية البنيات التحتية والقدرات التمويلية وتنويع الخدمات المقدمة. وجب الإشارة هنا إلى أن الإمارات العربية المتحدة تشكل نموذجاً يقتدى به، وتتوافر على تجربة يمكن الاستفادة منها من أجل سن سياسات ناجعة في مجال التنقل.

يعتبر الملاحظون أن «إكسبو دبي» يمثل فرصة سانحة من أجل إبراز الفرص الاقتصادية المتاحة في زمن تطبعه العولمة والتداخلات والتكتلات الاقتصادية والإقليمية المختلفة. هذه الفرص التي تهم مختلف المجالات من سياحة وفندقة وقطاعات التغذية والترفيه والبناء والتكنولوجيات والرقمنة والتمويلات والخدمات المختلفة، تشكل مسارات يمكن أن تنبثق عنها أنشطة جديدة ومبتكرة خالقة للثروة ولمناصب الشغل. هذه الفرص تبدو في هذه الساعة أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً والعالم يتهيأ للخروج من الأزمة الصحية المرتبطة بـ«كوفيد-19»

إن النجاح في استثمار هذه الفرص يتطلب تعاوناً دولياً فعلياً وتركيزاً خاصاً على الشباب، دون إغفال ضرورة الحفاظ على الثروات الطبيعية، واعتماد سياسات ترمي إلى تحقيق الاستدامة بكل تجلياتها.

في هذا الصدد يعتبر الابتكار البشرى رافعة أساسية من أجل خلق الثروة بطرق أكثر نجاعة وبهدف تجاوز الصعوبات المختلفة التي يعرفها العالم، سواء فيما يخص الحاجيات الأساسية للسكان، أو فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية.

• كيف يمكن استثمار الزخم الناتج عن «إكسبو» في تحسين صورة العرب على الساحة العالمية كصنّاع حضارة؟

يمثل «إكسبو دبي» فرصة سانحة لتكسير ومحو الصورة النمطية التي تشكلت حول العرب كمصدر الإرهاب والهجرة والفقر. هو يشكل كذلك منبراً ذا أهمية كبيرة لإبراز القدرات التي تتوافر عليها الدول العربية، من خلال الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط في مجال الموارد البشرية وفي قطاعات واعدة تجعلها قادرة على تنظيم تظاهرات من هذا الحجم. يجب استثمار هذا الملتقى من أجل تدشين حقبة جديدة ينخرط فيها العالم العربي بكل مكوناته، ويركز على تكوين الإنسان والاستثمار في الرأسمال البشري، واستغلال مثل لكل ثرواته وطاقاته.

بهذا التوجه يمكن تغيير الصورة النمطية المكونة لدى الغرب حول العرب وإبراز عمق حضارة العالم العربي.

• صناعة الأمل كهدف لتحريك الأجيال الجديدة نحو قضايا عالمية مشتركة، كيف يمكن للحدث العالمي تفعيلها؟

إن هذا الحدث العالمي في حد ذاته يشكل أملاً من أجل الخروج التدريجي من الأزمة الصحية العالمية. لذا يجب استثماره من أجل زرع الأمل، خصوصاً لدى الفئات الشابة لكي تنخرط بشكل فعلي وفعال في المسارات التنموية لبلدانهم، وبالتالي المساهمة في تجاوز الصعوبات وتحقيق الازدهار العالمي.