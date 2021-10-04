أسعار النفط لأعلى مستوى خلال 3 سنوات بعد قرار «أوبك+»

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات اليوم الاثنين بعد تمسك تحالف أوبك+ بسياسة الإنتاج الحالية.

وقال مصدر لرويترز إن التحالف اتفق على التمسك بالتزامهم الحالي بإضافة 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في نوفمبر.

وارتفع خام مزيج برنت 1.97 دولار أو ما يعادل 2.5 بالمئة إلى 81.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 13.45 بتوقيت جرينتش. وارتفع برنت 1.5 في المئة الأسبوع الماضي في رابع زيادة أسبوعية على التوالي، عائدا إلى ذرى لم يبلغها منذ عام 2018.

وارتفع سعر النفط الأميركي 1.79 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 77.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في الأسابيع الستة الماضية، وكان عند أعلى مستوياته منذ 2014.

وارتفعت أسعار النفط وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي مما دفع برنت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا فوق 80 دولارا.

تواجه أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، ضغوطا من بعض الدول لزيادة الإنتاج مجددا من أجل المساعدة في خفض الأسعار في السوق مع تعافي الطلب بشكل أسرع من المتوقع في بعض أنحاء العالم.

واتفقت أوبك+ في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص تدريجيا خفض إنتاج حجمه 5.8 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز في الآونة الأخيرة إن المنتجين يفكرون في زيادة الإنتاج بأكثر من ذلك.