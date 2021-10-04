وزير النفط الكويتي: قرار «أوبك+» لاستقرار وأمن الإمدادات

الكويت (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي محمد الفارس قوله اليوم الاثنين إن قرارات أوبك+ تستهدف تحقيق استقرار وأمن الإمدادات مضيفا أن آثارها إيجابية.

وأضاف الوزير أن أوبك+ كانت تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج وسط تحديات أسواق النفط.

وكانت مصادر في أوبك+ قالت اليوم الاثنين إن أوبك وحلفاؤها اتفقوا على التمسك باتفاقهم الحالي لإضافة 400 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في نوفمبر، على الرغم من ضغوط المستهلكين لتهدئة سوق تشهد طلبا كبيرا.

وقال الوزير إن نصيب الكويت من إجمالي الزيادة المقررة في الإنتاج حسب الاتفاق 27 ألف برميل يوميا لشهر نوفمبر 2021.

