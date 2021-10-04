ضمن برنامج «نافس».. 500 فرصة تدريبية ووظيفية للإماراتيين في «المنصوري»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة المنصوري للاختصاصات الهندسية، عن توفير 500 فرصة تدريبية ووظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في قطاع خدمات النفظ والغاز بالدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن برنامج نافس، في إطار مشاريع الخمسين.

وقالت الشركة في بيان: بالإضافة إلى برامجنا الخاصة للتنمية والتطوير الوظيفي الخاص بالشركة، تركز استراتيجية رأس المال البشرية والتدريب في "المنصوري" أيضا على تدريب الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للانطلاق في مسيراتهم المهنية في بيئة آمنة وصحية وسعيدة.

وتأتي هذه المبادرة من شركة "المنصوري" بهدف تذليل العقبات وتحفيز المزيد من مواطني الدولة على العمل في القطاع الخاص، لتعزيز مساهمتها في دعم "مشاريع الخمسين" على مستوى دولة الإمارات.

وتماشياً مع المبادرة، فإن شركة المنصوري تعتمد بشكل أساسي على قيام شركات البترول الوطنية بتضمين حوافز ومميزات تفضيلية للشركة في عقود العمل الحالية وعند طرح مناقصات وعقود خدمات نفطية جديدة بهدف دعم برنامج "نافس" الحكومي وإنجاح هذه المبادرة.

وأكدت الشركة، التي تأسست في أبوظبي عام 1977، أن الصحة والسلامة والجودة والسعادة جزء لا يتجزأ من ثقافة «المنصوري»، حيث اعتمدت في نظامها أحدث معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة الدولية والذي يتم تنفيذها في جميع مواقع الشركة.