نوفاك: قرار «أوبك+» يساعد على استقرار سوق النفط

موسكو (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن قرار مجموعة أوبك + لكبار منتجي النفط زيادة إنتاجهم المجمع 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر يساعد على استقرار السوق.

واتفقت أوبك+ في وقت سابق اليوم على التمسك باتفاق قائم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر على الرغم من دعوات المستهلكين لزيادة أكبر لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي يهدد التعافي الاقتصادي من الجائحة.