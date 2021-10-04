لجنة في «أوبك+» توصي بالتمسك بسياسة الإنتاج الحالية

لندن (رويترز) - قال مصدر في أوبك+ اليوم الاثنين إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بالمجموعة التي تراقب السوق أوصت بأن تلتزم أوبك+ بسياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر على الرغم من مطالبات المستهلكين بالمزيد من النفط وبخفض السعر.

ويطالب كبار المستهلكين مثل الولايات المتحدة والهند، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون فيما يطلق عليه أوبك+، بزيادة الإمدادات من أجل تهدئة ارتفاع الأسعار التي زادت بنسبة 50 بالمئة هذا العام.

وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا افتراضيا لإجراء محادثات قبيل الاجتماع الوزاري بحضور جميع الوزراء.

واتفقت المجموعة في يوليو على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر حتى أبريل 2022 على الأقل للتخلص تدريجيا من تخفيضات تبلغ 5.8 مليون برميل يوميا.

وقالت مصادر في أوبك+ إن اللجنة أنهت اجتماعها بتوصية بأن تتمسك أوبك بالسياسة الإنتاجية الحالية.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز» قبيل اجتماع اللجنة «هناك دعوات لمزيد من زيادة الإنتاج من جانب أوبك+... نخشى من الموجة الرابعة من كورونا، لا أحد يريد القيام بأي تحركات كبيرة».