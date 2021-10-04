زيادة عوائد السندات تضغط على «وول ستريت»

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين، إذ تعرضت معظم أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما ارتفع سهم تسلا بعد الإعلان عن عدد قياسي من تسليمات السيارات الكهربائية.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 73.57 نقطة يما يعادل 0.51 بالمئة إلى 14493.12 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 13.50 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 34312.96 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 8.20 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 4348.84 نقطة.