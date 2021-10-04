التضخم التركي يقفز في سبتمبر

إسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18 بالمئة.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.25 بالمئة مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز عند 1.35 بالمئة و19.7 بالمئة سنويا.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 1.55 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا 43.96 بالمئة.

خفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر.

كان التضخم السنوي قد ارتفع بالفعل لأكثر من سعر الفائدة الذي كان يبلغ 19.25 بالمئة في أغسطس قبل الخفض، وكان قد بلغ 18.95 بالمئة في يوليو. والمستهدف الرسمي للتضخم هو خمسة بالمئة.

وتراجعت الليرة التركية 0.2 بالمئة بعد صدور البيانات لتلامس مستوى 8.880 للدولار الأميركي.