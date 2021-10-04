وجهات جديدة لـ«ويز إير أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد) كشفت شركة ويز إير أبوظبي، عن البدء بتسيير سبع رحلات جديدة خلال الأسابيع القادمة، وبذلك تضع ثالث طائراتها للعمل بكامل طاقتها بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر في دولة الإمارات.وتوجّه الشركة رحلاتها إلى سراييفو (البوسنة والهرسك)، وأوديسا (أوكرانيا)، ومسقط (عمان)، وألماتي (كازاخستان)، وسوهاج (مصر)، وباكو (أذربيجان)، وكوتايسي (جورجيا).

وتعتزم ويز إير تكثيف عملياتها خلال الأشهر القادمة من خلال إضافة رحلات جديدة إلى الإسكندرية (مصر)، وبلغراد (صربيا)، وكييف (أوكرانيا)، وتيرانا (ألبانيا)، وذلك بعد التخفيف من القيود المفروضة على السفر والتي فرضتها الأزمة الصحية. كما تسعى الشركة إلى إضافة طائرة جديدة إلى طاقم طائراتها الثلاث بدءاً من العام المقبل.

وأعلنت ويز إير هنغاريا عن توجيه رحلاتها المنطلقة إلى دولة الإمارات عبر مطار أبوظبي بدءاً من أبريل 2022. وستبدأ الشركة تسيير رحلاتها المعلن عنها إلى مطارات دبي من كاتانيا (إيطاليا)، وكاتوفيتشي (بولندا)، وكلوج نابوكا (رومانيا).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: تواصل شركة ويز إير أبوظبي تسليط الضوء على نشر خدماتها من خلال إضافة رحلات جديدة إلى شبكة رحلاتها، وذلك بعد التخفيف من القيود التي فرضتها الأزمة الصحيّة على السفر في مختلف أنحاء العالم وفي إمارة أبوظبي بشكلٍ ملحوظ".

وأضاف فان شيك: "نشهد في المرحلة الراهنة، استعداد سكّان دولة الإمارات للسفر مجدداً للاستمتاع بوجهات ثقافية وترفيهية عالمية المستوى. وتتيح لهم ويز إير إمكانية الحجز بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com، والسفر إلى أفضل الوجهات بأسعار معقولة، إذ نعمل على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال توسيع شبكة رحلاتنا من أبوظبي بالتزامن مع التخفيف من القيود المفروضة على السفر، وخاصّة بعد بدء ويز إير هنغاريا تسيير رحلاتها إلى أبوظبي في أبريل 2022".

وتابع فان شيك: "تتيح خدمة ويز فليكس تسهيلات إضافية تعكس مواكبة ويز إير أبوظبي لمتطلبات المسافرين العصرية. ونشعر بالفخر لإضافة هذه الرحلات السبع إلى شبكة عملياتنا لتقديم خدمات ورحلات مستدامة لعملائنا في المنطقة".