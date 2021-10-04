الذهب يتخلى عن مستوى الدعم المهم مع توقف نزف الدولار

لندن (رويترز) - تراجع الذهب عن أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة الأميركية وتعويض الدولار لبعض خسائره، لكنه ظل فوق مستوى الدعم 1750 دولارا المهم من الناحية الفنية، مدعوما بمخاوف في الأسواق من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1751.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.43 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 سبتمبر مسجلا 1765.54 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1751.80 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز إنه مع تراجع الذهب عن المستويات المرتفعة التي سجلها يوم الجمعة إذ وجد الدولار بعض الدعم، قد يستفيد المعدن من استمرار قلق المستثمرين بشأن أزمة شركة إيفرجراند الصينية وارتفاع أسعار الطاقة نظرا للمخاطر على نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الذهب سيتبع خطى عائدات السندات الأميركية في حين ستستمر المخاطر في تحديد الاتجاه في الأجل القصير فيما يتعلق بالطلب على المعدن كملاذ آمن قبيل تقرير الوظائف الأميركية المنتظر صدوره يوم الجمعة.

ويميل خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 22.41 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 955.05 دولار وهبط البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1891.36 دولار.