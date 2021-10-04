1800 شركة تنضم إلى «دبي للسلع» خلال 9 أشهر

دبي (الاتحاد) كشف مركز دبي للسلع المتعددة، عن تحقيق أفضل مستويات أداء منذ تأسيسه في عام 2002، خلال الفترة التي تشمل الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث شهد انضمام 1800 شركة جديدة إلى منطقته الحرة في دبي. وفي شهر سبتمبر2021 وحده، استقبل مركز دبي للسلع المتعددة 215 شركة جديدة في منطقته الحرة ومنطقته التجارية وهو أفضل أداء يتحقق في شهر سبتمبر منذ تأسيس المركز. وجاء الأداء القياسي ثمرة التركيز المتواصل من مركز دبي للسلع المتعددة على تعزيز سهولة مزاولة الأعمال وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات في دبي، فضلاً عن توسيع مركزي الشاي والقهوة التابعين له، وإطلاق مركز الكاكاو ومركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي من المتوقع أن يتحول إلى منصة تجمع ما يصل إلى 100 شركة مختصة في مجالات الكريبتو وتكنولوجيا البلوك تشين بحلول نهاية العام الجاري.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "بدأ مركز دبي للسلع المتعددة عام 2021 من موقع قوة بجميع الاعتبارات، مما أتاح لنا تقديم أفضل أداء في النصف الأول من العام على مدى الأعوام الثمانية الماضية. وواصلنا العمل بهذا الزخم مع بداية الربع الثالث مُحطمين جميع الأرقام القياسية السابقة التي سجلها المركز منذ تأسيسه عام 2002». ومن جانبه، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «نجحت دبي، منذ بداية جائحة كوفيد-19، في الحفاظ على جاذبيتها التجارية وتعزيزها على مختلف الصعد. كما أدركت الشركات حاجتها إلى منصة تحصل فيها على الدعم، وتحظى بإمكانية الوصول إلى أفضل المنشآت المختصة في قطاعات الأعمال وأكثر الخدمات الرقمية المتكاملة، لتكون قادرة على مزاولة أعمالها بقدر ما أمكن من السلاسة».