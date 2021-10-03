مشروع لتطوير القدرات الإحصائية للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق معهد التدريب الإحصائي، التابع لمركز الإحصاء-أبوظبي، مشروعاً لتطوير القدرات الإحصائية للموظفين المواطنين في الجهات الحكومية بأبوظبي، بهدف رفع كفاءتهم على إنتاج بيانات عالية الجودة، بما يتماشى مع متطلبات الإمارة لبناء نظام إحصائي شامل. وينقسم المشروع إلى برنامجين تدريبيين، الأول بالتعاون مع كلية نوفا للإدارة والمعلومات في جامعة لشبونة - البرتغال، والثاني هو الزمالة في الإحصاءات الرسمية بإمارة أبوظبي.

وينقسم البرنامج التدريبي بالتعاون مع كلية نوفا إلى 5 مسارات، تتضمن كل منها 4 دورات منفصلة تستغرق كل منها 3 أيام، بواقع 18 ساعة تدريبية تنتهي باختبار معتمد، يحصل الخريج بموجبه على شهادة مهنية في الدورة التي أتمها. وتبدأ الدورات بأساسيات علم الإحصاءات الرسمية، ثم تنتقل إلى إدارة البيانات، وتحليل البيانات، وعلم البيانات، ودورات تطبيقية. ما يمكن المشارك في البرنامج من التعامل بكفاءة عالية مع التخصصات المختلفة في مجال الإحصاء وعلوم البيانات.

بينما يمنح المسار المتقدم في البرنامج التدريبي الثاني، شهادة الزمالة في الإحصاء لإمارة أبوظبي، بعد اجتياز 15 دورة تدريبية بواقع 120 ساعة تدريب تنتهي باختبار معتمد يتوافق مع منهج وتصميم الاختبار في الجمعية الإحصائية الملكية. وسيكتسب المشاركون في البرنامج معرفة عملية عميقة بعلم الإحصاءات الرسمية، وكذلك القدرة على تحديد وتطبيق مجموعة واسعة من المفاهيم والتقنيات الإحصائية.

وقال أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء-أبوظبي إن «من الأهداف الاستراتيجية للمركز تطوير نظام إحصائي متكامل وإدارة وتنظيم العمل الإحصائي في الإمارة بالإضافة إلى تطوير القدرات الإحصائية وتمكين الجهات الحكومية لإنتاج الإحصاءات الرسمية والبيانات الإحصائية والمساهمة في تدريب وتعزيز القدرات الإحصائية وتوحيد طرق العمل والمنهجيات، وهو ما يعمل عليه المركز باستمرار».

وأشار إلى أن التطور الهائل في التكنولوجيا والحاجة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور تدعو لمعرفه أعمق بالبيانات وكيفية التعامل معها، وبالتالي هناك ضرورة لتطوير العنصر البشري والقوى العاملة وتعزيز القدرات في هذا المجال الحيوي، مشيرا إلى أن الشهادات التي يمنحها البرنامج معتمدة على المستوى العالمي، ومن الأفضل في هذا المجال.

من جهتها، قالت رابعة بني ياس، مدير معهد التدريب الإحصائي إن «هذا البرنامج التدريبي الثري جدا في محتواه، يطرح للمرة الأولى في المنطقة، بهدف تطوير وتعزيز القدرات الإحصائية في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع متطلبات الإمارة لبناء نظام إحصائي شامل، وهي المهمة الرئيسية للمعهد».