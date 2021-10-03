«العالمية للاقتصاد الأخضر» تستقطب متحدثين عالميين

دبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الدورة السابعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إحدى أكبر الفعاليات في مجال الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم يومي 6 و7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي. وسيتم تنظيم القمة في دورتها السابعة حضورياً وافتراضياً لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين من جميع أنحاء العالم لحضور فعالياتها. وتحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام» تستضيف القمة هذا العام نخبة من المتحدثين من القادة ورؤساء الحكومات والوزراء وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل النهوض بالاقتصاد الأخضر وتعزيز التعاون الفعال في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل الأخضر لدعم جهود التنمية المستدامة وتفعيل الشراكات المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن أربعة محاور رئيسة هي: «الشباب» و«الابتكار والتكنولوجيا الذكية» و«سياسات الاقتصاد الأخضر» و«التمويل الأخضر». وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن استقطاب الدورة السابعة من القمة لهذا العدد الكبير من أبرز المتحدثين العالميين يؤكد الدور المحوري للقمة كمنصة عالمية تعزز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.