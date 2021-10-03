خبراء عالميون يلقون الضوء على أمن الطيران

دبي (الاتحاد)

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بدأت أمس أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر أمن الطيران المدني 2021، بمشاركة عدد من خبراء الأمن والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والمهنيين من مختلف أذرع الصناعة. ويستضيف المؤتمر على مدى ثلاثة أيام 35 متحدثاً ونحو 400 مندوب من أكثر من 50 دولة.

وحضر المؤتمر معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وخوان كارلوس سالازار أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو). وروبرت كورتس وكيل وزارة النقل في المملكة المتحدة، وشيروبين أوكندي وزير النقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

ويلقي المؤتمر الضوء على «عام الثقافة الأمنية» للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، الذي يهدف إلى تعزيز الأمن بشكل شامل عبر جميع جوانب عمليات الطيران مع تعافي الصناعة. ويتضمن المؤتمر 38 جلسة وورشة عمل تفاعلية تتناول الموضوعات الراهنة في أمن الطيران، مثل أمن البيئة وإدارة مخاطر الاحتيال والاتجار غير المشروع في الحياة البرية وغيرها.