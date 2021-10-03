«المنصوري»: 500 فرصة تدريبية ووظيفية للمواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «المنصوري للاختصاصات الهندسية»، الشركة الرائدة في مجال خدمات حقول النفط في الشرق الأوسط والتي تأسست في أبوظبي منذ عام 1977، وفي إطار مساهمتها في برنامج «نافس» والذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، وتماشياً مع أهداف البرنامج ستقوم شركة «المنصوري» باستحداث وتطوير 500 فرصة تدريبية ووظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في قطاع خدمات النفط والغاز، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبالإضافة إلى برامجها الخاصة للتنمية والتطوير الوظيفي الخاص بالشركة، تركز استراتيجية رأس المال البشرية والتدريب في شركة «المنصوري» أيضًا على تدريب الخريجين الإماراتيين وتأهيلهم للانطلاق في مسيراتهم المهنية في بيئة آمنة وصحية وسعيدة.

وحيث إن الصحة والسلامة والجودة والسعادة جزء لا يتجزأ من ثقافة المنصوري.