غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تشيلي

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، جورج فايز دكرت سفير جمهورية تشيلي لدى دولة الإمارات والوفد المرافق له، الذي أكد أن لدى دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص كل المقومات التنافسية لاستقطاب الاستثمارات التشيلية والعالمية المباشرة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والسياحة.

وأكد استعداد بلاده تقديم كافة ما لديها ويميزها من خبرات في مجال الزراعة والطب والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى ان وجهتهم إمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، جاء من منطلق اهتمام الإمارة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل عصب الاقتصاد وما توفره من فرص عمل جديدة، وتعزز مرونة القطاعات الاقتصادية لاستعادة مسارات النمو المستدام.