«أسواق المال» تتلقى دعماً من قطاع «البنوك»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قاد قطاع البنوك سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع بنسبة 0.26 % ليتماسك في المنطقة «الخضراء» خلال جلسة تداولات الأمس، التي بدأ خلالها العمل بتوقيت التداول الجديد الذي يمتد لـ 5 ساعات يومياً، بدلاً من 4 ساعات سابقاً.

وأغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 7718.8 نقطة أمس مقارنة مع 7699 نقطة بنهاية تداولات الخميس الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 45 مليار درهم لتصل 1.426 تريليون درهم، وذلك عقب إدراج شركة أدنوك للحفر والتي بلغت قيمتها السوقية نحو 47.2 مليار درهم.

واعتباراً من أمس أصبحت جلسة التداول اليومية تبدأ الساعة 10 صباحاً وتغلق عند الساعة 3 بعد الظهر بدلاً من الساعة 2 بعد الظهر سابقاً، وينطبق ذلك أيضاً على سوق دبي المالي.

وفي سوق العاصمة أبوظبي، تركزت التداولات على الشركات القيادية الرئيسية إضافة إلى شركة أدنوك للحفر التي تم إدراج وتداول أسهمها أمس لأول مرة في السوق، حيث أغلق سهم الشركة على سعر 2.95 درهم للسهم بعد تداولات بلغت قيمتها 712 مليون درهم.

وبلغت القيمة الإجمالية للتدولات في سوق أبوظبي أمس، نحو 3.03 مليار درهم، توزعت على 662 مليون درهم على أسهم بنك أبوظبي الأول الذي ارتفع سعر سهمه في السوق 1.24 %، ليغلق عند مستوى 18 درهماً للسهم.

كما استحوذت شركة ألفا ظبي على 518 مليون درهم، وأغلق سهمها متراجعاً بنسبة 1.18 % عند سعر الإغلاق البالغ 26.78 درهم للسهم.

تلتها التداولات على أسهم الدار العقارية بقيمة 513 مليون درهم، والتي أغلق سهمها أيضاً متراجعاً بنسبة 1.47 % عند مستوى الإغلاق البالغ 4.02 درهم للسهم.

واستحوذت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة على 285 مليون درهم، والتي أغلق سعر سهمها مستقراً من دون تغيير عند مستوى 146.5 درهم.

وفي سوق دبي المالي، أغلق الموشر العام على إنخفاض بنسبة 0.42 % عند مستوى الإغلاق البالغ 2833.5 نقطة، وذلك بعد تنفيذ تداولات بلغت قيمتها 102 مليون درهم خلال الساعات الخمس مدة جلسة التداول اليومية اعتباراً من أمس.

وقدم قطاع البنوك دعماً للسوق أيضاً في دبي، حيث ارتفع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.35 % عند مستوى الإغلاق البالغ 14.25 درهما للسهم، فيما تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.96 % إلى مستوى 4 دراهم للسهم في الوقت لذي استقر فيه سعر سهم إعمار مولز عند 2 درهما للسهم دون تغيير عن إغلاقه بنهاية جلسة تداولات الخميس الماضي.