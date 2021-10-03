القاهرة (الاتحاد) تدرس مجموعة طلعت مصطفى المصرية، التوسع في قطاع العقارات بالسعودية والعراق، حسب هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، والذي أكد أن هذين السوقين تتمتعان بطلب حقيقي على الوحدات السكنية، ما يتيح فرصاً لشركات التطوير العقاري الكبيرة.
جاء ذلك، خلال زيارة معالي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، يرافقه معالي ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الإسكان السعودي، وأسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، ووفد سعودي رفيع المستوى ضم مجموعة من رجال الاعمال البارزين، إلى مشروع مدينتي الذي طورته المجموعة على مساحة 8 آلاف فدان، بالعاصمة المصرية. وكشف مصطفي، عن تشكيل لجنة لدراسة الفرص الاستثمارية من قبل الشركة في سوقي السعودية والعراق، بعدما تلقت الشركة طلبات بالتواجد في عدد من الدول العربية لتكرار تجربتها في مصر. ولفت إلى أن هناك ترحيباً من قبل الحكومة العراقية بتكرار تجربة "مدينتي" و"الرحاب" على أراضي العراق.
وأعرب عن ترحيبه الشديد بزيارة المسؤولين، مؤكداً أن "مدينتي" أصبحت أحد أبرز النماذج العمرانية التي يطورها القطاع الخاص في مصر والمنطقة ما يجعلها محط انظار واهتمام كبار المسؤولين والمستثمرين في المنطقة.