دبي (الاتحاد) توقع تقرير لمؤسسة جارتنر أن يتجاوز الإنفاق العالمي على حماية البيانات والتقنيات الخاصة بالالتزام بالتشريعات حاجز الـ 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2024. ورجح التقرير أن تواجه أكثر من 80% من الشركات حول العالم لائحة تنظيمية واحدة على الأقل تركز على حماية خصوصية البيانات بحلول نهاية عام 2023. وقال: باتت المؤسسات تتجه نحو تأمين البيانات الشخصية، بينما تعمل الحكومات على تطبيق تشريعات صارمة لتنفيذ ذلك. إلى ذلك، جاءت الأخلاقيات الرقمية في ذروة التوقعات حول خصوصية البيانات في تقرير هايب سايكل من جارتنر، حيث بات الناس يدركون بشكل أكبر قيمة معلوماتهم الشخصية ويصابون بالإحباط بسبب النقص في الشفافية والاستمرار في إساءة استخدام هذه المعلومات. وتُعرّف شركة جارتنر الأخلاق الرقمية على أنها القيم والمبادئ الأخلاقية المتبعة خلال التعاملات الإلكترونية بين الأشخاص والمؤسسات والأشياء. ومع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، باتت تتم، ولأول مرة، المناقشات الأخلاقية قبل وأثناء تطبيق التقنيات على نطاق واسع. وقال بارت ويليمسن، نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: "حتى في حالة عدم وجود لوائح تنظيمية حتى الآن، إلا أن العملاء باتوا يتعاملون بفعالية أكبر مع المؤسسات التي تحترم خصوصياتهم. ويمكن من خلال تطبيق تقنيات جديدة مثل تلك الموجودة في تقرير هايب سايكل توفير مسار حماية أكبر لخصوصية المعلومات في مثل هذه البيئة التي تشهد الكثير من التقلبات". وبهدف معالجة هذه التغيرات على مستوى قوانين الحماية ومستويات الطلب من قبل العملاء، بات على قادة الأمن وإدارة المخاطر العمل على اختيار التقنيات التي تحقق توازناً بين عمليات الابتكار وقدرات الامتثال للوائح التنظيمية بعناية أكبر. وباتت المؤسسات الناضجة وتلك التي تعمل بشكل استباقي بالتوجه بعيداً عن الامتثال عند الحاجة إلى جعل الاستباقية في الحماية في صلب تصميم عملياتها. وعندما تفعل ذلك، تبدأ هذه المؤسسات بالاستثمار في الابتكارات الموجودة في الجانب الأيسر من تقرير هايب سايكل، مثل تقنيات التشفير المتماثلة، وهي عبارة عن مجموعة من الخوارزميات التي تتيح تطبيق عمليات حسابية على البيانات المشفرة، والخصوصية التفاضلية، وهي عبارة عن نظام لاستخدام مجموعة من البيانات أو مشاركتها أثناء حجب أو تشتيت معلومات معينة خاصة بسجلات فردية فيها. ومن المتوقع اعتماد العديد من التقنيات المدرجة في تقرير هايب سايكل، مثل وسطاء أمن الوصول للسحابة CASBs وتقنيات إخفاء البيانات الديناميكية، على نطاق واسع خلال العامين المقبلين.