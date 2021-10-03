وزير النفط العراقي: 100 دولار لبرميل النفط لن يدوم

بغداد (رويترز) - قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار اليوم الأحد إن وصول سعر النفط لسعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما، مضيفا أن أوبك تستهدف استقرار السوق.

وقال عبد الجبار في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية إنه يعمل على برنامج يستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للبلاد إلى ثمانية ملايين برميل يوميا، واصفا إياها بأنها "قدرة متوازنة".

وأضاف الوزير أن العراق يطمح لتحقيق هدف زيادة إنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعبة قبل 2025.