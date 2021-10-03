«إياتا»: تباطؤ الطلب العالمي على السفر في أغسطس

جنيف (الاتحاد) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن تباطؤ معدلات الطلب على الرحلات الجوية في شهر أغسطس الماضي مقارنةً بشهر يوليو، حيث أدت الإجراءات التي اتخذتها الحكومات استجابةً للمخاوف المتعلقة بمتغير دلتا إلى انخفاض مؤثر في معدلات الطلب على السفر المحلي. وقال إياتا في بيان إنه بالمقارنة مع أغسطس 2019، شهد إجمالي الطلب على السفر الجوي (يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في أغسطس 2021 انخفاضاً بنسبة 56%. وتُمثل هذه النسبة تباطؤاً ملموساً مقارنةً بمستويات الطلب المسجّلة في يوليو الماضي والتي كانت أقل بنسبة 53% من مستوياتها في يوليو 2019. وتركّز هذا التباطؤ بشكل رئيس في أسواق الرحلات المحلية، حيث سجّلت انخفاضاً بمستويات الطلب بنسبة 32.2% مقارنةً بشهر أغسطس 2019، في تراجع ملحوظ مقارنةً بشهر يوليو 2021 عندما تراجعت حركة السفر بنسبة 16.1% مقارنة بعام 2019. وعانت الصين الأثر الأكبر لهذا التراجع، في حين واصلت أسواق الهند وروسيا تسجيل نتائج إيجابية مقارنةً مع يوليو 2021. وتراجعت مستويات الطلب العالمي على السفر في أغسطس الماضي بنسبة 68.8% مقارنةً بنفس الشهر لعام 2019، وهو ما يشكل تحسناً عن الانخفاض المسجّل في يوليو الماضي بنسبة 73.1%. كما أظهرت جميع المناطق تحسناً ملموساً، والذي يعود إلى تزايد معدلات التطعيم وتخفيف القيود المفروضة على السفر الدولي في بعض المناطق. وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «تعكس نتائج أغسطس تأثير المخاوف المتعلقة بمتغير دلتا المُرتبط بفيروس كورونا على حركة السفر المحلية، وذلك رغم مواصلة حركة السفر الدولية تعافيها البطيء والمرهون برفع الحكومات لكامل القيود المفروضة على حركة السفر. ويأتي إعلان الولايات المتحدة الأخير عن رفع قيود السفر اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر عن المسافرين الحاصلين على اللقاح ليشكل حافزاً داعماً لحركة السفر في واحد من الأسواق الرئيسة. لكن التحديات ما تزال قائمةً، حيث تشير حجوزات شهر سبتمبر إلى تراجع مستويات الطلب على السفر الدولي. وبالتالي، من المتوقع أن تشهد حركة السفر تباطؤاً معتاداً خلال الربع الأخير من العام الحالي».

