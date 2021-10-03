مع ارتفاع أسعار الغاز.. هل تتجه «أوبك+» لزيادة إنتاج النفط؟

لندن (أ ف ب) ينعكس الارتفاع الشديد في أسعار الغاز على النفط، إذ قد يتجه قسم من الطلب المخصص لإنتاج الكهرباء والتدفئة هذا الشتاء إلى الخام.ومن المحتمل أن تدفع هذه الزيادة في الاستهلاك بعض الدول المنتجة من مجموعة أوبك+ التي تجتمع غداً الاثنين، إلى زيادة خططها الإنتاجية. وأوضح بيورنار تونهاوجن المحلل لدى مجموعة رايشتاد إينرجي أن تحول قسم من الطلب على الغاز إلى النفط سيتأتى «بنصفه عن إنتاج الكهرباء في آسيا، وبنصفه الآخر من النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حال كان فصل الشتاء اشدّ برداً من العادة».

ورأى ديمتري ماريشنكو المحلل لدى شركة فيتش في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس أن الدول الشديدة الاستهلاك للنفط في الشرق الأوسط، واليابان وكوريا الجنوبية، هي الأكثر إقبالاً على مثل هذا الانتقال إلى النفط. وعلى المستوى العالمي، فإن حصة النفط في إنتاج الكهرباء تبقى متدنية جداً، إذ بلغت أقل من 3% في 2019 بحسب الوكالة الدولية للطاقة، في حين بلغت حصة الفحم 36,7% والغاز الطبيعي 23,5%.

وقال توني سايمي الخبير الاقتصادي في معهد سالفورد بيزنس سكول، إن عدد ضئيل من محطات إنتاج الكهرباء تملك القدرة على التحول إلى اعتماد النفط أو الفحم، مشيراً إلى أن العدد تراجع في السنوات الثلاثين الأخيرة على ضوء الوعي لوطأة المحروقات الأحفورية على البيئة.

وبالتالي، فإن أسعار النفط الخاضعة من جهة أخرى لعوامل عديدة أخرى، ارتفعت على وقع الزيادة الشديدة في أسعار الغاز، إنما بنسبة أدنى.

هل تتدخل أوبك+؟

من الصعب تقييم حجم الطلب الإضافي على النفط الناجم عن التحول عن الغاز، لكن شركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس تقدره بـ«320 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الستة المقبلة في آسيا وأوروبا».

أما مصرف جولدمان ساكس، فتصل توقعاته إلى 1,35 مليون برميل يومياً لتوليد الكهرباء و600 ألف برميل يومياً في القطاع الصناعي بآسيا وأوروبا، إذا استمرت أسعار الغاز في الارتفاع. غير أن هذه الكمية لا تمثل سوى 2% من الطلب العالمي على النفط الذي يتوقع أن يتخطى العام المقبل عتبة 100 مليون برميل يومياً، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

بديل لا يقاوَم

لفت المحللون في المصرف الأميركي إلى أنه كان من الممكن التعامل مع الأمر على مستوى السوق العالمية، إلا أن صدمة كهذه ستمثل ارتفاعاً بمقدار خمسة دولارات للبرميل، على ضوء الصعوبات التي يواجهها عرض النفط لتلبية الطلب حالياً. وقد يأخذ أعضاء أوبك وحلفاؤهم من خارج المنظمة بهذا الواقع خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أوبك+، فيعمدوا إلى زيادة إنتاجهم قبل الوقت المتفق عليه لذلك.

غير أن العديد من المحللين يشككون في هذا الاحتمال. وقال أوليفييه داجان المستثمر في مجموعة أو إف إي لإدارة الأصول رداً على أسئلة فرانس برس، إن حجم الانتقال من الغاز إلى النفط «سيتوقف بصورة خاصة على الفرق في الأسعار بين الاثنين». وسجل هذا الفرق زيادة كبيرة في الأيام الأخيرة.

ارتفاع خمسة أضعاف

ففي أوروبا، تواصل أسعار الغاز ارتفاعها، ووصلت يوم الجمعة في سوق تايتل ترانسفر فاسيليتي «تي تي إف» المرجعية إلى عتبة 100 يورو للميجاواط/ساعة للمرة الأولى في تاريخ هذه السوق الافتراضية للتداول بالغاز الطبيعي الهولندي. ويعكس هذا السعر ارتفاعاً بخمسة أضعاف عما كان عليه مطلع العام، في حين أن سعر النفط ازداد بمرتين فقط في الفترة ذاتها.

وإذا ما قارنا بين الأسعار على أساس وحدة الغاز مقابل وحدة النفط، وهي مقارنة محفوفة بالمخاطر، يتبين أن سعر الغاز الأوروبي بات أعلى بمرتين من السعر الذي بلغه برميل نفط برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا الثلاثاء الماضي وقدره 80,75 دولار، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. وفي مثل هذه الحالة، رأى جيفري هالي المحلل لدى «أواندا» أن «جاذبية النفط كبديل لإنتاج الكهرباء لا تقاوم»، حين يكون ذلك ممكناً.