أدنوك تدرج شركة "أدنوك للحفر" اليوم في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إدراج «أدنوك للحفر» كشركة مساهمة عامة في سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم. ويأتي ذلك في أعقاب عملية اكتتاب أولي على أسهم أدنوك للحفر جمعت أدنوك من خلالها عائدات تزيد على 4 مليارات درهم، مما يجعل هذا الاكتتاب أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه وأول إدراج في المقر الجديد لسوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تم افتتاحه مؤخراً. وسيساهم هذا الإنجاز المهم في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية في أبوظبي، كما يدعم تطور اقتصاد دولة الإمارات والقطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام. وشهد الاكتتاب العام على أسهم أدنوك للحفر إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام 127 مليار درهم وتجاوزت تغطية الطرح 31 ضعف القيمة المستهدفة لجميع شرائح المستثمرين..ومن المتوقع أن تكون أدنوك للحفر من بين أكبر 10 شركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث قيمتها السوقية التي تبلغ 36.7 مليار درهم عند الإدراج، مما يسهم في دعم تنويع القطاعات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز جاذبيته وقدرته على توفير المزيد من الخيارات والفرص الاستثمارية. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها قبل مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء التداول: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة من جميع أعمال أدنوك، يأتي إدراج 'أدنوك للحفر' في سوق أبوظبي للأوراق المالية ليمثل إنجازاً جديداً ضمن استراتيجية أدنوك لتعزيز القيمة، وليؤكد التزام أدنوك بمبادئ الخمسين التي وضعتها القيادة الرشيدة لانطلاقة حقبة جديدة من النمو في دولة الإمارات للخمسين عاماً القادمة..وسيوفر هذا الإدراج المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من مسار النمو الناجح لشركة 'أدنوك للحفر' التي تعد مُمكّناً رئيساً لتنفيذ خطط أدنوك للنمو الذكي وتوسعة وتطوير أعمالها..ونحن على ثقة بأن هذا الاكتتاب الناجح سيدعم نمو وتوسع أسواق المال المحلية، كما سيسهم في تعزيز التنوع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة». وأضاف: «الطلب الكبير على هذا الاكتتاب وتجاوز تغطية الطرح القيمة المستهدفة بعشرات المرات يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في 'أدنوك للحفر' وجاذبية الفرص التي توفرها أدنوك، كما يؤكد مكانة دولة الإمارات وجهةً اقتصادية واستثمارية عالمية موثوقة وجذابة..فبعد ما يقرب من 50 عاماً من النجاح والنمو المستمرين، يمثل إدراج 'أدنوك للحفر' في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً كبيراً يؤشر لبداية مرحلة جديدة في مسيرتها كشركة عامة، مع احتفاظ أدنوك بحصة الأكثرية واستمرار التزامها بدعم نمو ونجاح الشركة على المدى البعيد». ويعتبر الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب العام الأولي مؤشراً على جاذبية الاستثمار في «أدنوك للحفر» التي تعد أكبر شركة حفر في الشرق الأوسط من حيث حجم أسطول الحفارات والمزود الوحيد لعمليات الحفر لشركات أدنوك العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب، بالإضافة إلى العلاقة الفريدة مع أدنوك التي تضمن استقرار واستمرار عملياتها..كذلك يعد الاكتتاب العام خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك لخلق وتعزيز القيمة، والتي ستضمن مرونة الشركة وديناميكيتها وتعزيز قدرتها على الاستفادة الكاملة من الفرص الناشئة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة بأكمله..كما يمثل الاكتتاب على أسهم شركة أدنوك للحفر علامة بارزة في مسيرة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أدى هذا الإدراج الذي شهد إقبالاً واسعاً إلى زيادة كبيرة في الطلب على أرقام المستثمر/NIN/ من قبل الأفراد في دولة الإمارات، مما أسهم في دعم تطور ونمو سوق أبوظبي للأوراق المالية وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من عمليات الإدراج في المستقبل. من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعتبر إدراج أسهم شركة أدنوك للحفر حدثاً بارزاً بالنسبة لنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو أمر من شأنه تعزيز سوق المال وتوفير فرصة فريدة للمستثمرين للاستفادة من قطاع مهم ومزدهر من اقتصاد الإمارة..يفخر سوق أبوظبي للأوراق المالية بلعبه دورًا رئيسيًا في استراتيجية التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال جذب الشركات القوية وسريعة النمو إلى سوق رأس المال الحيوي..ويعكس الأداء القوي للأوراق المالية المدرجة في أبوظبي هذا العام والاهتمام الذي حظي به السوق على الساحة العالمية التزام أبوظبي بالحفاظ على بيئة تنظيمية تتسم بالشفافية وتوفير فرص جذابة للاستثمار». وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «يعكس نجاح الاكتتاب العام الأولي وإدراج أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية الثقة الكبيرة في شركة أدنوك للحفر ودورها المحوري في تمكين أدنوك من استكشاف وتطوير موارد الطاقة وتسخيرها لخدمة الوطن على مدى ما يقرب من 50 عاماً..وتحقق أدنوك للحفر تطوراً مستمراً من خلال علاقة تعاقدية طويلة الأمد مع شركات مجموعة أدنوك وخططها لمواصلة دورها كحلقة وصل رئيسية في تنفيذ خطط وأهداف أدنوك الطموحة في زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات..وأود أن أشكر جميع موظفي شركة أدنوك للحفر على تفانيهم وجهودهم المخلصة والتي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، وأتطلع إلى بدء مرحلة جديدة كشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية». وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسرنا أن نرحب بإدراج شركة أدنوك للحفر، وهو ثاني طرح عام أولي في السوق هذا العام..ويعتبر شهادة على النجاح الذي حققته استراتيجية ADX One في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات..سيعمل إدراج شركة أدنوك للحفر على وجذب مستثمرين ومُصدرين جدد، وتعزيز القيمة السوقية، والتي تجاوزت تريليون درهم إماراتي لأول مرة في عام 2021..هذا واخترق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز الـ 7800 نقطة لأول مرة في تاريخه، محققاً نمواً كبيراً مما ساهم في تربعه موضعاً قوياً بين أفضل المؤشرات العالمية أداءً هذا العام..وسنواصل في الفترة القادمة طرح منتجاتٍ وخدماتٍ جديدة لزيادة سيولة السوق والاستفادة من فرص التمويل التي تعززت بشكل كبير منذ إطلاق شركة 'كيو لصناعة السوق' في أكتوبر الماضي». وكانت أدنوك قد أعلنت في 13 سبتمبر 2021 عن تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بواقع 2.30 درهم للسهم، وذلك في أعقاب الإعلان عن نيتها طرح حصة أقلية في أسهم أدنوك للحفر في 6 سبتمبر 2021، ثم أعلنت الشركة في 22 سبتمبر عن زيادة نسبة الأسهم في الطرح العام الأولي من 7.5% إلى 11%. وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تخصيص الشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بنسبة 10%، والشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية بنسبة 86%، والشريحة الثالثة لموظفي مجموعة شركات أدنوك والمتقاعدين من مواطني الإمارات بنسبة 4%. وبدأ التداول على أسهم أدنوك للحفر في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ADNOCDRILL» وISIN «AEA007301012» بتمام الساعة 10 من صباح اليوم الأحد 3 أكتوبر بتوقيت الإمارات ويخضع لشروط الإغلاق المعتادة.