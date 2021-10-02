أحمد خلف المزروعي.. مسيرة إدارية واستثمارية

سيد الحجار (أبوظبي)

يعد رجل الأعمال أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين، أحد رواد الأعمال والاقتصاديين الأوائل، الذين كان لهم دور بارز في النهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية، سواء من خلال المناصب الاقتصادية المتنوعة التي شغلها مبكراً، كنائب مدير بلدية أبوظبي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أو من خلال أعماله الخاصة بالعديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما المقاولات والصحة والأغذية. ويعد المزروعي أحد رجال الأعمال العصاميين، حيث بدأ نشاطه بمجال الأعمال من الصفر، بداية من الثمانينيات من القرن الماضي، فيما تضم مجموعة شركات أحمد خلف المزروعي اليوم أكثر من 20 شركة، ويعمل بها أكثر من ألف موظف.

نشأة واعدة

ولد أحمد خلف المزروعي بداية الخمسينيات من القرن الماضي، في ليوا بمنطقة الظفرة، وترعرع في الصحراء، حيث تعلم القرآن الكريم في وقت مبكر على يد جدته، وبدأ أول مراحله الدراسية في منطقة الظفرة.

ويتذكر المزروعي البدايات، ودور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في التعمير وتحقيق النهضة الشاملة في الدولة، وبناء المدن في الصحراء لتوطين أبناء شعبه من البدو في مدن جديدة.

ويقول: عندما أنظر اليوم لمنطقة الظفرة أو مدينة العين، وأتذكر كيف تحولت الصحراء إلى مروج خضراء، ومدن حضرية تضم مباني شاهقة وفنادق ومراكز تجارية ومدارس ومستشفيات وجامعات، فيما يتسابق الكثيرون من كافة دول العالم للعيش في إمارة أبوظبي، والتي تتصدر التصنيفات الخاصة كأكثر المدن الملائمة للعيش، أدرك كم كان صاحب نظرة ثاقبة ورؤية مستقبلية واعدة، ساهمت في تأسيس دولة متقدمة بحجم الإمارات، تشهد لها كافة دول العالم بالنهضة في كافة المجالات.

وكان لنشأة المزروعي الشاقة في بيئة صحراوية دور هام في تكوين شخصيته، وتعلمه تحمل المسؤولية، والصبر والمثابرة، والقدرة على مواجهة التحديات، وهو ما كان له أهمية خاصة في مساعدته على مواجهته المعوقات التي واجهته على مدى مسيرة حياته وعمله.

خبرات واسعة

وبحلول عام 1967، استقر المزروعي بأبوظبي، حيث بدأ مسيرة عمله المهنية في بلدية أبوظبي، وفي ذات الوقت واصل استكمال تعليمه الثانوي بالعاصمة، كما سافر للحصول على دورات دراسية متنوعة ومتخصصة في مصر وبريطانيا في بدايات السبعينيات من القرن الماضي، وهو ما أسهم في اكتسابه خبراته متنوعة، ساعدته فور عودته من بريطانيا في شغل منصب نائب مدير بلدية أبوظبي، وذلك حتى عام 1996.

وفي عام 1976، تم اختيار المزروعي عضواً بالمجلس الوطني الاتحادي، وكان أصغر الأعضاء بالمجلس في عمر 25 عاماً فقط، حيث استمر في عضوية المجلس الوطني الاتحادي لنحو 20 عاماً حتى عام 1996.

وخلال عضويته بالمجلس الوطني الاتحادي، شارك المزروعي في العديد من المؤتمرات الدولية، ما أكسبه خبرات واسعة في مجالات متنوعة من السياسة إلى الاقتصاد والتجارة، والعلاقات الدولية.

كما شغل المزروعي منصب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أكثر من دورة، وذلك خلال الثمانينيات بالقرن الماضي، وأيضاً نهاية العقد الأول من الألفية الحالية، وهو ما أسهم في اكتسابه خبرات إضافية، وفتح له آفاقاً جديدة في مجال العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والعديد من الدول العربية والأجنبية.

وخلال عضويته بالغرفة، شغل منصب رئيس لجنة الصحة، حيث لعب دوراً هاماً في مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمجال الطبي، من مستشفيات وصيدليات ومراكز صحية ومختبرات.

ومن خلال عمله بالبلدية، تعززت علاقات المزروعي على المستوى المحلي بالعديد من المواطنين، حيث كان للبلدية دور كبير في تنفيذ العديد من المهام بإمارة أبوظبي، لا سيما توزيع الأراضي، وتقديم المنح والتعويضات للمواطنين.

ولعب المزروعي دوراً بارزاً في قطاع المقاولات والإنشاءات بالدولة، من خلال دوره كنائب رئيس جمعية المقاولين ورئيس فرع أبوظبي بالجمعية. كما شغل المزروعي منصب عضو بمجلس الخدمة المدنية.

عمل خاص

وبدأ أحمد خلف المزروعي رحلته في مجال المال والأعمال في بداية الثمانينات من القرن الماضي، من خلال التجارة والاستثمار بمجال الأراضي، ثم أسس شركة خاصة في مجال المقاولات، وكذلك شركة المزروعي الطبية، والتي تضم حالياً مستشفى المزروعي، وعددا من الشركات المتخصصة في المجال الطبي، وتأسيس المستشفيات، وتوريد المعدات الطبية وصيانتها، وتأسيس المختبرات، والصيدليات، حيث تضم المزروعي الطبية فرعين بأبوظبي، وفرعين بدبي، وتعمل مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة.

وفي مجالات المقاولات، تضم مجموعة أحمد خلف المزروعي اليوم، شركات متنوعة تعمل في البناء، والبنية التحتية، وتمديدات المياه والكهرباء، والمجاري، والطرق، حيث نفذت المجموعة العديد من المشاريع الكبرى بالدولة، لا سيما بأبوظبي ودبي، منها مشاريع تتجاوز قيمة بعضها المليار درهم.

وفي منتصف التسعينيات، توسع المزروعي في مجال صناعة الأغذية، حيث تمتلك المجموعة اليوم مصنعاً بمنطقة جسر المقطع، كما تم مؤخراً افتتاح مصنع جديد بمنطقة حميم في أبوظبي، وتضم المجموعة العديد من الشركات والمصانع التي تنتج العديد من منتجات الألبان والعصائر والأجبان.

وكان لنجاح شركة المزروعي الطبية وتميزها دور في فوزها قبل عدة سنوات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

عمل خيري

وللمزروعي نشاط بارز في مجال العمل الخيري، حيث له مساهمات خيرية متنوعة داخل الدولة وخارجها، سواء بشكل فردي، أو من خلال الهلال الأحمر الإماراتي، وصندوق الزكاة.

ويعتبر المزروعي أن علاقته وتواصله مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لا سيما من خلال فترة عمله ببلدية أبوظبي، وعضويته بالمجلس الوطني الاتحادي، كان له دور هام في تشكيل شخصيته، وحبه للخير وللعمل والاجتهاد، ورغبته المستمرة في النجاح والتقدم، سيراً على درب الوالد المؤسس.

ويؤكد المزروعي أن نظرة المغفور له الشيخ زايد للقطاع الخاص، ودوره البارز في التنمية الاقتصادية كان لها أهمية كبرى في تحقيق النهضة الاقتصادية التي شهدتها الإمارات، عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.