الشارقة (الاتحاد) كشفت إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن إنجاز مشروع استبدال و تطوير محطة الفلج لضخ المياه بسعة ضخ تصل إلى 73.9 مليون جالون يوميا مما سيساهم في توفير 879 ميغاواط من الكهرباء سنويا و تقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون إلى 503 طن سنوياً و بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين درهم. وأوضح المهندس فيصل السركال مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن الهيئة تعمل على تطوير وحدات التحلية ومحطات الضخ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على تطوير المشروعات ورفع كفاءتها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه . وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دراسة وتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بمحطات تحلية وضخ المياه سعيا لمواكبة التطور الكبير وتحقيقا لخطتها التنموية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والشركات المتخصصة لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت. وأشار السركال إلى أن رفع كفاءة محطة الفلج يعتبر من المشاريع المستقبلية، التي ستساهم بدورها في تعزيز فاعلية وكفاءة قطاع المياه ويساهم في توصيل كميات المياه لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها بكفاءة ، وتقديم خدمات متطورة لأهالي الشارقة وتلبية احتياجاتهم المتزايدة من المياه خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزايد فيه الطلب على استخدام المياه. وأكد أن الهيئة نجحت في تنفيذ المشروع دون التأثير على متطلبات الضخ اليومية وعدم تأثر المتعاملين بمراحل تطوير محطة الضخ.