مشاركون في إكسبو لـ «الاتحاد»: خطوة عملاقة تعزز ريادة الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

قال مشاركون في «إكسبو 2020 دبي» التقتهم «الاتحاد»، إن الإمارات باستضافتها الحدث العالمي، قد خطت خطوة عملاقة جديدة نحو المستقبل، مع عرض ابتكارات ستؤثر على التقدم البشري على مدار الـ50 عاماً المقبلة.

وأضافوا أن المعرض سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات الريادية في المنطقة والعالم، بجانب كونه فرصة فريدة لعرض المشاريع المستقبلية، مؤكدين أهمية المعرض للاقتصاد الإماراتي من حيث الإسهام في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز العلاقات وعقد الشراكات مع الدول المختلفة، سواء بين القطاع الخاص ذاته أو بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الدول المشاركة.

مانويل سالتشلي: مناسبة لعرض لعرض ابتكارات تخدم البشرية

مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري ورئيس لجنة تسيير «إكسبو 2020 دبي» قال إن الحدث العالمي أتاح للدول المشاركة عرض أحدث الابتكارات عبر أجنحتها، ما يشكل فرصة كبيرة لاستفادة الاقتصاد الإماراتي من البيئة الابتكارية التي توفرها الأجنحة المشاركة.

وأضاف أن «إكسبو» يمثل منصة تمكن ممثلي القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والعلوم والمجتمع المدني من العمل سوياً، بما يعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى دوره في تعزيز مكانة الإمارات الريادية في المنطقة والعالم ودعم نشاطها الاقتصادي، مشيراً إلى أن المعرض يوفر بشكل عام فرصة تواصل فريدة، وتسليط الضوء على مزايا الاقتصاد الإماراتي، وتقدم الدولة في مجالات الابتكار، والبحث والتعليم والتكنولوجيا وغير ذلك الكثير، كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية للإمارات مع بلدان العالم الأخرى المشاركة.

وأشار سالتشلي، إلى أن مشاركة سويسرا في معرض إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات، تعد خطوة مهمة ستسهم في توطيد العلاقات وتعميق العلاقات الثنائية بين الدولتين، إذ يظهر حدث كهذا حرص سويسرا على العمل جنباً إلى جنب مع مختلف دول العالم لإيجاد حلول للتحديات العالمية، ولتعزيز العلاقات التجارية، وكذلك إقامة شراكات جددة، منوهاً إلى أنه على مدار الأشهر الستة المقبلة، سيكون الجناح السويسري منصة جذابة للحكومة السويسرية لعرض موضوعاتها ذات الأولوية في اتصالاتها الدولية وأهمها الأعمال التجارية، والعلوم، والتعليم، والبيئة والثقافة.

وذكر سالتشلي، أن المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي» تعتبر أيضاً استثماراً طويل الأجل من قبل جهات فاعلة مختلفة في مجالات مختلفة، مثل التصدير والسياحة والتعليم والسياسة، حيث سيكون أمام قطاع الأعمال والشركاء السويسريين فرصة لتوسيع شبكاتهم في الشركاء في دولة الإمارات وفتح مناقشات لمواجهة التحديات الحالية وإيجاد حلول مستقبلية فعالة.

ولفت إلى أن أكثر من 200 شركة سويسرية تتواجد في الحدث العالمي، بدءاً من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، وبهدف دعم جهود مركز الأعمال السويسري في الشرق الأوسط المتواجد في قنصلية سويسرا العامة في دبي لتعزيز الصادرات السويسرية إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، موضحاً أن إكسبو 2020 دبي سيكون منصة لإيجاد فرص متعددة جديدة لهذه الشركات وكذلك استقطاب شراكات جديدة. وفيما يخص الفائدة التي تعود على الاقتصاد الإماراتي من الحدث، قال سالتشلي، إن المحصلة النهائية ستكون فائدة كبيرة تنعكس على اقتصاد دولة الإمارات من خلال جلب الخبراء والكوادر المؤهلة، والتقنيات المتطورة، وخلق وظائف جديدة، فضلاً عن تعزيز التجارة والاستثمارات.

وفسر ذلك بأنه على سبيل المثال تعتبر دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتندرج سويسرا ضمن العشرة الأوائل من الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات، حيث توظف الشركات السويسرية أكثر من 10 الآف شخص في دولة الإمارات، وسيعمل معرض إكسبو 2020 دبي على ترسيخ هذه العلاقة الاقتصادية القوية للغاية وسوف يسهم في توسيعها لتشمل مجالات جديدة، لافتاً إلى أن سويسرا تهدف بشكل خاص في السنوات القادمة، إلى تعزيز التقنيات السويسرية المتطورة ضمن مجالات الطاقة المتجددة والسياحة (خاصة في القطاع الطبي) والمنتجات الفاخرة.

مالو كالوزا: خطوة عملاقة نحو المستقبل

مالو كالوزا، المدير التنفيذي لشركة «كيونت»، قالت، إن دولة الإمارات باستضافتها الحدث العالمي، خطت خطوة عملاقة جديدة نحو المستقبل، مع ابتكارات ستؤثر على التقدم البشري على مدار الـ50 عاماً المقبلة.

وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت للعالم كله على مر الوقت قدراتها على صعيد التطور التكنولوجي، وستستفيد جميع الشركات والصناعات في الدولة بشكل مباشر وغير مباشر من هذا الحدث حيث تعد قطاعات الضيافة والسياحة والبنية التحتية والنقل والبناء والتشييد والعقارات من القطاعات الأكثر استفادة من إكسبو، بالإضافة أيضاً إلى صناعة الأفلام وقطاع الرعاية الصحية، مؤكدة أن «إكسبو 2020 دبي» سيقدم إسهامات كبيرة للاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام، بما يؤدي إلى خلق فرص للشركات الجديدة والشركات الناشئة.

وأشارت كالوزا، إلى أنه وفقاً للدراسات المعلنة فمن المرجح أن يولد «إكسبو 2020 دبي» ما يقرب من 23 مليار دولار، وكذلك سيعزز النمو الاقتصادي لدبي بنسبة %11 بحلول 2022.

وذكرت أن الإنفاق الحكومي الكبير المرتبط بالحدث من شأنه أن يولد فرصاً تجارية هائلة للقطاع الخاص، ولاسيما في قطاع ريادة الأعمال، وبالتالي تعزيز فرص التوظيف في كل قطاع، في ظل تكريس مكانة الإمارات بوابة رئيسة للربط مع مختلف دول العالم.

أيمن يوسف: دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي

أيمن يوسف، نائب رئيس شركة «كولدويل» أشار إلى أن المعرض سيجذب الملايين من دول العالم المختلفة وتالياً فهو يمثل فرصة لعرض ومعايشة مزايا الإقامة والعمل في دولة الإمارات، ما سيحفز الكثيرين على الاستثمار أو إنشاء الأعمال التجارية في الدولة لعدة عوامل منها الأمان واللوائح الواضحة وعدم وجود الضرائب وما إلى ذلك. وأكد أنه سيكون بمقدور زوار الحدث العالمي فهم نوعية الحياة في دبي خلال الوقت الذي يقضونه بالدولة ما سيحفزهم على تأسيس أعمالهم والانتقال إلى الإمارات.

وأشار إلى أن «إكسبو» سيحسن، بشكل عام، الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسيتم إنشاء أعمال تجارية جديدة، كما سيشهد قطاع العقارات المزيد من الطلب وزيادة في فرص العمل، مؤكداً أن المعرض سيساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي والتقدم نحو اقتصاد قائم على الابتكار وخلق بيئة أعمال تدعم قطاعات النمو الرئيسية مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسفر والسياحة والبناء والعقارات والتعليم وغيرها.

أمين سعدي: فرصة فريدة لعرض المشاريع المستقبلية

أكد أمين سعدي، مدير المبيعات الإقليمي لشركة «مايلستون» أن «إكسبو» يمثل فرصة فريدة لمشاركة قيم ورؤية دولة الإمارات وكذلك مشاريعها المستقبلية حيث سيتمكن زوار الحدث العالمي من مشاهدة التجربة على أرض الواقع وتالياً سيرغبون في زيارة الإمارات مرة أخرى للسياحة والاستثمار في قطاعات عدة مثل العقارات والصناعة والقطاع المالي وقطاعات الأعمال المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك زيادة في الطلب على الدرهم خلال فترة المعرض بسبب الحركة المتزايدة في عمليات الدفع والتي ستنعكس بشكل إيجابي على السوق المالي والتجاري.

وقال سعدي، إنه بفضل إكسبو، سيكون اقتصاد الإمارات تحت الأضواء وسيجذب الاهتمام العالمي حيث ستسنح الفرصة للدولة لمشاركة رؤيتها ومشاريعها وقيمها على نطاق واسع، مرجحاً أن تستفيد قطاعات السياحة والعقارات في المقام الأول من «إكسبو» وفضلاً عن ذلك ستحصل قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الناشئة وتجارة التجزئة والخدمات المالية على فوائد وسيتم تشجيع العديد من الزوار على الاستثمار والبقاء في الدولة.

سيرياني كينيما: تعزيز العلاقات وعقد شراكات

سيرياني كينيما، نائب المفوض العام للجناح الغيني في معرض «إكسبو 2020 دبي» ذكرت أن المكاسب التي يحققها «إكسبو 2020 دبي» لا تقتصر على دولة الإمارات فقط وإنما تمتد إلى الدول المشاركة، إذ إنه من خلال المشاركة في الحدث يمكن للدول المختلفة تعزيز العلاقات وعقد شراكات مع الدول المختلفة.

وقالت، إن المعرض يمثل فرصة لاكتشاف سبل جديدة للتعاون والشراكات مع جهات حكومية وخاصة عبر عرض فرص ومقومات الاستثمار في الدول، منوهه بأنه خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير، ستستضيف غينيا النسخة الثانية من منتدى الاستثمار الغيني في جناحها بإكسبو، وهذا المنتدى سيحضره قادة أعمال غينيون وأصحاب مصلحة من القطاع الحكومي الغيني وصناع قرار، ويعد فرصة للجمع فيما بين الشركات B2B وبين الشركات والجهات الحكومية B2G.