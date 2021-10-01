30 مليار درهم تداولات عقارات دبي خلال سبتمبر

يوسف العربي (أبوظبي)

حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة أداء متصاعدة، تعكس الحيوية والمرونة والجاذبية التي يتسم بها سوق دبي العقاري، ليسجل خلال شهر سبتمبر الماضي رقماً قياسياً جديداً، بإجمالي تداولات عقارية بقيمة 29.89 مليار درهم عبر 5.979 معاملة، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ووفق البيانات المشار إليها، بلغت قيمة المبيعات العقارية خلال شهر سبتمبر الماضي 16.26 مليار درهم عبر 5.790 معاملة لتستحوذ المبيعات على 54.39% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة.

وعلى صعيد الرهن العقاري، سجلت إمارة دبي معاملات رهن عقاري بقيمة 11.16 مليار درهم عبر 1.572 معاملة لتصل حصة الرهن العقاري من إجمالي قيمة التداولات العقارية، خلال الشهر الماضي إلى نحو 37%.

وفي المقابل، سجلت السوق العقارية في دبي 301 معاملة هبة بلغت قيمتها الإجمالية 2.46 مليار درهم.

وقال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إن معرض إكسبو 2020 يساهم بشكل رئيس في زيادة عدد وقيمة التداولات العقارية في إمارة دبي.

وأشار إلى أن تسجيل الإمارة لأرقام تداول قياسية خلال شهر سبتمبر الماضي يأتي استمراراً للأداء القوي للقطاع على مدار العام 2021.

ونوه بأن إكسبو 2020 سيعزز من مكانة القطاع العقاري في الساحتين المحلية والإقليمية والعالمية، كما أنه سيساهم في جذب مستثمرين جدد من أسواق جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية مما سيؤثر إيجابياً على مستوى الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، سواءً فيما يتعلق بالتملك والشراء أو الإيجار، ابتداءً من الوحدات السكنية، مروراً بالمساحات المكتبية ومساحات التجزئة والعقارات الصناعية في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتشجيع في القطاع الصناعي.

وقال «من المتوقع أن يتوافد على دبي العديد من الزوار الجدد والشركات لأول مرة خلال فترة المعرض، ما سيفتح لهم آفاقاً وفرصاً جديدة للاستثمار في الإمارة وبالتالي تعزيز رغبتهم في الإقامة بها وهذا ما سيعطي دفعة جديدة من الطلب على العقارات».

ولفت الحمادي إلى أن دخول مستثمرين جدد لقطاع الأعمال بشكل عام في دبي خلال فترة الإكسبو سيساهم بدوره في رفع مستويات التوظيف وجذب موظفين جدد مما سيساهم في رفع الكثافة السكانية بالإمارة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن منطقة إكسبو أو ما يعرف بـ «ديستركت 2020» بحد ذاتها والمناطق المجاورة لها، من أهم المواقع التي يتوقع أن تعزز الطلب على عقارات دبي خلال السنوات المقبلة، نظراً لطبيعة تصاميمها وموقعها الحيوي.