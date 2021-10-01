مشاركة مصرية في «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد)

تشهد الدورة الثالثة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، مشاركة عدد من الشركات المصرية المتخصصة في الكهرباء والمياه والبيئة والإنارة الموفرة للطاقة والبنية التحتية الذكية والمستدامة ومعالجة وتنقية المياه، إلى جانب المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك ضمن جناح جمهورية مصر العربية المشارك في المعرض.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المعرض بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في موقع إكسبو 2020 دبي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن المعرض يعتبر فرصة مثالية لرفع مساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشاد معاليه بتوسع المشاركة المصرية في المعرض، ما يعكس الازدياد الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

وأضاف معالي الطاير: «يشكل المعرض منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات وبناء الشراكات والترويج للتقنيات الخضراء، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، والتعرف إلى فرص تمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم من استشراف مستقبل الطاقة الخضراء والاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه».

ويمتد المعرض على مساحة تزيد عن 29.200 متر مربع، بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 55 دولة.