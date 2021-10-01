«فلاي دبي» إلى 20 وجهة في 17 دولة أوروبية

دبي (الاتحاد)

وسعت فلاي دبي شبكة رحلاتها في أوروبا إلى 20 وجهة في 17 دولة، مع بدء الرحلات المباشرة إلى بودابست ووارسوز.

وأطلقت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة إلى كل من وارسو وبودابست، اعتباراً من 30 سبتمبر الماضي، وستقوم الناقلة بتسيير أربع رحلات أسبوعيا من مطار دبي الدولي إلى مطار بودابست الدولي، ورحلة يومية إلى مطار وارسو شوبا ستكون وارسو هي الوجهة الثانية للناقلة في بولندا بعد كراكوف.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي «إننا شهدنا طلباً متزايداً على السفر هذا الصيف ومع بدء الرحلات إلى بودابست ووارسو تشهد شبكتنا نمواً خلال موسم الشتاء لنوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر». وذكر جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، أن بدء الرحلات المباشرة إلى بودابست ووارسو يوسع شبكتنا في أوروبا إلى 20 وجهة في 17 دولة.