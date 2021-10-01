«ديوا» تحقق أعلى درجة في تاريخ جائزة «خليفة للامتياز»

دبي (الاتحاد)

كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الشيخ خليفة للامتياز عن فئة النخبة المتميزة، وذلك خلال الحفل الختامي للجائزة.

وحققت الهيئة درجة 850 في التقييم، وهي أعلى درجة في تاريخ الجائزة منذ إطلاقها عام 1999، متفوقة على أكثر من 200 مؤسسة محلية وإقليمية رائدة شاركت في هذه الدورة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن فوز الهيئة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في فئة النخبة المتميزة، يؤكد التزامها برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في التميز الحكومي.

وأضاف معالي الطاير: «يشرفنا حصول هيئة كهرباء ومياه دبي على هذه الجائزة التي تحمل اسم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد دائماً على أهمية التميز، وأن تكون حكومة دولة الإمارات من أفضل الحكومات على مستوى العالم، كما يسعدنا أن تكون الهيئة أول مؤسسة تفوز في «فئة النخبة المتميزة» والتي تمت صياغتها بناءً على الانتشار والاعتراف العالمي الواسع الذي حصلت عليه الجائزة خلال السنوات الماضية».