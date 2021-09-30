«سوق أبوظبي» يرتفع ٪51 منذ بداية 2021

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حلق سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، متخطياً الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19، محققاً مكاسب غير مسبوقة على صعيد المنطقة، انعكست ارتفاعاً في القيمة السوقية للشركات المدرجة فيه بقيمة 638 مليار درهم، بنسبة نمو تجاوزت 51%، بدعم من الإجراءات الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين والشركات بأداء الاقتصاد الوطني.

وتضاعفت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق لتصل إلى 1.381 تريليون درهم وفقاً للبيانات الصادرة عن السوق أمس، مقارنة مع قيمة سوقية كانت تبلغ 743 مليار درهم بحسب أسعار الإغلاق بنهاية 31 ديسمبر 2020.

وشجعت الحيوية التي خيمت على السوق وتحسن شهية المستثمرين لاقتناص مزيد من الفرص في اقتصاد الإمارة الذي يبعث برسائل إيجابية جداً لمستقبل أدائه، على طرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام، الأمر الذي أنعش السوق الأولية بقوة، لأول مرة منذ الأزمة المالية في عام 2008، وزادت شهية الشركات التي ترغب بالإدراج في سوق العاصمة في ظل الأداء منقطع النظير للسوق، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 82 شركة بنهاية تداولات الأمس، علما بأن شركة أخرى (أدنوك للحفر) ستدرج اعتباراً من يوم الأحد المقبل، مقابل 74 شركة كانت مدرجة بالسوق بنهاية عام 2020.

ومنذ بداية العام ارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 2610 نقاط ليبلغ يوم أمس 7699 نقطة مقارنة مع 5089 نقطة بنهاية تداولات عام 2020.

وسجلت التداولات في السوق رقماً قياسياً غير مسبوق إذ بلغت التداولات الرسمية للأسهم المتداولة 216.6 مليار درهم، وعند إضافة الصفقات الكبرى والصناديق والشركات الخاصة فإن قيمة التداول خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 أي خلال 188 جلسة تداول بلغت 248 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 52 شركة فيما تراجعت أسعار 26 شركة واستقرت أسعار 4 شركات دون تغيير خلال فترة المقارنة.

وكان السوق بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 7890 نقطة، لكن شهر سبتمبر 2021 سجل استقرارا صاحبه بعض التذبذب في التداولات اليومية، نتيجة الدورة الطبيعية لحركة التداولات في أسواق المال، حيث يترقب المستثمرون نتائج الشركات للربع الثالث، قبل اتخاذ قرارات بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية من الأسهم المدرجة بالسوق.

وفي سوق دبي المالي ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 53 مليار درهم جديدة بنمو نسبته تتجاوز 15% لتبلغ 393 مليار درهم بنهاية تداولات الأمس مقارنة مع 340 مليار درهم بنهاية عام 2020، وكسب المؤشر العام للسوق أكثر من 353 نقطة ليبلغ 2845.5 نقطة أمس مقارنة مع 2492 نقطة بنهاية تداولات 31 ديسمبر 2020.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال» إنه بشكل عام كان الأداء خلال شهر سبتمبر 2021 مستقرا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأما في سوق دبي المالي فإن المؤشر العام للسوق سجل تراجعا بحدود 2.5%.

وأضاف: شهد الشهر الماضي طرح شركتين كبيرتين للاكتتابات الأولية، في سوق أبوظبي هما، شركة الياه سات، وأدنوك للحفر، مشيرا إلى أن الاكتتابات الأولية سحبت جزءاً مهماً من السيولة التي كانت متوفرة للتداول في السوق الثانوية، الأمر الذي أدى إلى محدودية حركة المؤشرات، بشكل عام.

وقال ياسين: هناك مرحلة ترقب بنهاية الربع الثالث وأي قرارات استثمارية يمكن أن يقدم عليه المستثمرون ستكون متوقعة في الجزء الأخير من شهر أكتوبر 2021، بانتظار إفصاح الشركات عن النتائج المالية للربع الثالث. وقال: هناك عوامل خارجية تؤثر على حركة الأسواق المحلية، حيث أن ارتفاع أسعار البترول يعتبر عاملا إيجابيا، لما يمثله من دعم لإيرادات الحكومة وقدرتها على تمويل المشاريع والنفقات.