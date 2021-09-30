«مطار أبوظبي» يفوز بـ«أفضل بيئة للبيع بالتجزئة»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد مطار أبوظبي الدولي جائزة المركز الأول عن فئة «أفضل مطار في مجال بيئة التجزئة للعام 2021» وذلك في حفل توزيع جوائز تجزئة السفر العالمي الذي أقيم في وسط لندن للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

كما تمّ نقل الحدث بشكل مباشر لمن لم يستطيعوا حضور الحفل، وذلك في يوم المنتدى الافتتاحي الخاص بمستهلكي تجزئة السفر (20-22 سبتمبر)، في فندق هيلتون لندن بادينغتون المرموق.

وقد كشف رعاة الحفل «تي آر بيزنس» ووكالة أبحاث المستهلك السويسرية (m1nd-set) عن الجوائز التي طال انتظارها اعتماداً على تقييم شامل للجنة تضم مجموعة من المدونين المتخصصين في قطاع المستهلكين، بالإضافة لآراء الخبراء من آلاف المسافرين العالميين، والتي تم الحصول عليها بشكل مستقل من قاعدة بيانات وكالة أبحاث المستهلك السويسرية.

وقال فرانسوا بوريان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «نحن سعداء للغاية بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تُبرز الجهود الكبيرة والعمل الجاد لزملائنا وشركائنا في مجال تجارة التجزئة لجعل مطار أبوظبي الدولي وجهة تقدّم تجربة مميّزة للمسافرين، حيث نتطلع قُدماً لتنمية خيارات وبيئة البيع بالتجزئة، ليستمر مطار أبوظبي في تقديم تجربة استثنائية للمسافرين.