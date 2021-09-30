«أدنوك للتوزيع» توزع 1.285 مليار درهم أرباحاً نقدية

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أمس موافقة مجلس إدارتها على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم وبما يعادل 10.285 فلس للسهم، على مساهميها عن النصف الأول من عام 2021، ما يعادل 350 مليون دولار.

وتعد هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2021 والتي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم بما يعادل 20.57 فلس للسهم، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح.. وهو ما يمثل عائداً ربحياً بنسبة 4.9 % لعام 2021.

وبناء على سياسة الشركة المعتمدة، من المتوقع دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2021 في أبريل 2022، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.

ومنذ الطرح العام الأولي، ارتفعت توزيعات أرباح الشركة لمساهميها حيث بلغت 2018 نحو1.47 مليار درهم وفي عام 2019، وزعت الشركة أرباحاً بقيمة 2.39 مليار درهم في حين بلغت توزيعات الأرباح في عام 2020 ما قيمته 2.57 مليار درهم.

وخلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في مارس 2021، أكدت الشركة على سياستها لتوزيعات الأرباح لعام 2021 بتوزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تؤكد سياستنا لتوزيع الأرباح التصاعدية التزامنا اتجاه مساهمينا، مع التركيز على تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية المتمثلة في النمو المتواصل والمستدام، وتعزيز تجربة تسوق العملاء، وضمان عائدات نقدية مجزية».

وأضاف: «تتيح أسهم أدنوك للتوزيع اليوم عائدات مجزية للمساهمين والمستثمرين مع توفير مزايا تجمع بين انخفاض مستوى التأثر بتقلبات أسعار النفط وبين تدفقات نقدية مستقرة يمكن توقعها، إضافة إلى إمكانية نمو قوية وسياسة توزيع أرباح جذابة تضمن عائدات مستقرة.. ونثق وبفضل أنموذج أعمالنا المرن في قدرتنا على تحقيق أرباح مجزية لمساهمينا في الوقت الذي نحافظ فيه أيضاً على إمكانية توفير رأس المال من خلال استراتيجية الاستثمار المدروس بهدف مواصلة جهودنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة والاستثمار في أعمال تجارة التجزئة غير المرتبطة بالوقود والتوسع في الأسواق العالمية».