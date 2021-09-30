ساحة الوصل.. القاعة المعجزة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

خطفت ساحة الوصل «جوهرة تاج إكسبو 2020 دبي» بتصميمها الإبداعي وتقنياتها المتقدمة، أنظار المتابعين لحفل افتتاح إكسبو، سواء المتواجدين في الموقع، أو الملايين من المتابعين للحدث في كافة أنحاء العالم عبر القنوات المختلفة، وبدا على الضيوف منذ اللحظة التي مروا فيها عبر أقواس الساحة علامات الاندهاش والإعجاب، خاصة عند النظر إلى أعلى لمشاهدة تاج القبة المذهل، ليدركوا على الفور أنهم في مكان ينبض بالحياة، ويجمع بين الإتقان المعماري وأحدث التقنيات.

وحازت ساحة الوصل الواقعة في قلب المعرض، التحفة الفنية الأبرز في أعمال الافتتاح والمستوحى تصميمها من تحفة أثرية، وهي خاتم ذهبي عمره 3000 عام عُثر عليه في موقع ساروق الحديد الأثري، على إعجاب الجميع. وقدمت الساحة تجربة مدهشة، مكنت الجميع من الاستمتاع بكل تفاصيلها في حفل الافتتاح، حيث جرى تعزيز الحدث الضوئي في ساحة الوصل باستخدام نظام الصوت المحيطي ونظام الإضاءة المفعم بالحياة، وعندما تُفعل عناصر الحدث المختلفة معاً تُنشيْ مجتمعة تجربة فريدة للحواس تجذب الجماهير في اتجاهات متعددة، فتوحد عوالم عميقة وغير متوقعة وممتعة.

الوصل والتواصل

«الوصل» هو الاسم القديم لمدينة دبي، الذي يعبّر عن الأهمية الدائمة للمدينة بصفتها بوابة للوصل بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى الشراكة التي شكلت روح المدينة. وشكلت ساحة الوصل تجسيدًا حقيقيًا للتواصل، حيث ستمثل نقطة التقاء لملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، وستربط مناطق الموضوعات الثلاثة. وتقع ساحة الوصل في قلب إكسبو 2020، وتجسد شعاره الرئيس «تَواصُل العقول وصُنع المستقبل».

معلم بارز

ترتفع قبة ساحة الوصل الفولاذية لأكثر من 67 مترًا على مساحة يبلغ قطرها 130 مترًا، وهي معلم بارز يمثل نسيجًا متكاملًا من شاشات العرض البانورامية التي ستحيي ليالي إكسبو 2020 دبي. ويوفر هيكل القبة العملاق المستوحى من رسم شعار إكسبو 2020 ظلًا يولّد شعوراً بالراحة لدى الزوار، بالإضافة إلى مناظر طبيعية مميزة.

مركز الفعاليات

تستضيف ساحة الوصل، على مدى الأشهر الستة لإكسبو 2020، فعاليات بارزة وعروضًا ضخمة، مثل احتفال رأس السنة الميلادية، وحفلَي الافتتاح والختام، وفعاليات اليوم الوطني الإماراتي. وستشكل ساحة الوصل المُنطلق الرئيس لكل احتفالات الأيام الوطنية لأيّ من الدول، لتدمج أجنحة الدول بقصتها. وسيوفّر المكان الملهم والمبدع هذا تجارب لن ينساها الزوار في فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي.

واحة الوصل

شُيدت ساحة الوصل خصيصاً لاحتفالات إكسبو 2020 دبي، حيث تمثل منصة عرض بمقاييس عالمية، تتميز بأنظمة تواصل للدعم والبث فريدة من نوعها وبتجربة محتوى غنية بصرية.

وفرت منصة حفل الافتتاح تجربة مشاهدة مذهلة للحضور والمشاهدين عن بُعد، تتوسط المنصة الرئيسية حديقة الوصل المزدهرة وتتميز بهيكلها الديناميكي المرن المزود بنظام رفع مركزي يتيح عرض المناظر الهائلة لحفل الافتتاح وتقرب المنصات الجانبية الإضافية في جميع أنحاء ساحة الوصل العروض الملفتة والمشاهد الخلابة إلى الجمهور أكثر، ما جعلهم يعيشون فعلياً قصة حفل الافتتاح بكل حواسهم.

حقائق وأرقام

صممت ساحة الوصل التي تعلوها قبة فريدة من نوعها شركة إدريان سميث وجوردن جيل للهندسة المعمارية ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، وتم استيراد الفولاذ الخام للتاج الفولاذي من كل من جمهورية التشيك والمجر وبولندا، فيما عملت شركات من بلجيكا وألمانيا وإسبانيا على تشكيل منحنيات قضبان ساحة الوصل قبل تجميعها، في إيطاليا لدى شركة شيمولاي ريموند

ويمثل التاج الشبكي المعقد لقبة الوصل، والتي تغطي ساحة الوصل تصوراً ثلاثي الأبعاد لشعار إكسبو وهو يتكون من 13.6 كيلومتر من الفولاذ، ويبلغ عرض القبة 130 متراً وطولها 67.5 متر، أطول من برج بيزا المائل) وتزن 2455 طناً بما يساوي وزن 25 حوتاً أزرق.

في البدء قُسم تاج قبة الوصل إلى 1162 قسماً منفرداً ثم لُحمت في مصانع إيطاليا وأبوظبي ليصبح طولها مكوناً من 600 قطعة. أما نظام العرض السينمائي، فيتألف من 252 جهاز عرض في 42 حجرة مخصصة مكيفة بإجمالي ناتج إسقاط يزيد على 10 ملايين لومن، ويتميز نظام الصوت بـ 27 سماعة ضخمة مع موزع فرعوني للأصوات الرخيمة، و789 مكبر صوت و128 قناة تشغيل صوتي، ويتضمن نظام الإضاءة ما يقرب من 2000 وحدة إضاءة و30 ألفاً من أضواء الحدائق الملونة التي يتم برمجتها إلكترونياً لتعطي تصاميم لونية رائعة بالنموذج اللوني أحمر أخضر أزرق.