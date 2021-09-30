تذاكر إكسبو.. «مكافأة» للموظفين

حسام عبدالنبي (دبي)

استجابت بنوك وشركات عاملة في الدولة لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمنح موظفي حكومة دبي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة «إكسبو 2020 دبي». وتوالت خلال الأيام القليلة الماضية إعلانات المؤسسات عن منح الموظفين الفرصة لزيارة المعرض أو للتطوع في الحدث العالمي أو منحهم تذاكر مجانية، وسط قيام شركات ومؤسسات في قطاعات مختلفة بدراسة اتباع الخطوة ذاتها لتفعيلها خلال الأيام المقبلة.

وجاء الإعلان عن تلك الخطوة لتحقيق فوائد للمجتمع وكذلك للشركات ذاتها حيث يمثل الحدث التاريخي مظلة سيجتمع تحتها العالم لعرض إبداعات وثقافات ومبتكرات تقدمها 192 دولة، وللمرة الأولى في المنطقة. كما أكدت الشركات أن إتاحة الفرصة لموظفيها لزيارة الحدث سينعكس إيجاباً عليهم وسيستفيد منه كل من يقيم ويعمل على أرض الدولة، من الأفراد والمؤسسات، بفضل ما يقدمه من فرص لاكتشاف ثراء وتنوع الأفكار.

ووفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يمكن لموظفي حكومة دبي الاستفادة من الإجازة التي تصل مدتها ستة أيام خلال فترة المعرض الممتدة من اليوم الأول من أكتوبر 2021، وحتى نهاية مارس 2022، لتمكين الموظف وعائلته من زيارة العالم مجتمعاً في مكان واحد، والاطلاع على الحلول والاختراعات التي تستعد بها الشعوب للمستقبل حيث ستقدم الدول المشاركة ابتكارات وأفكاراً ستكون مصدر إلهام للزوار والمتابعين للاستفادة منها في تطوير القدرات الذاتية وصقل الخبرات الاحترافية، وتوسيع الحصيلة المعرفية.

أسبوع تطوع

أتاحت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لموظفيها إمكانية الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع للتطوع في الحدث العالمي، لتوفر شبكة واسعة من المتطوعين، تتميز بمزيج متنوع من المواطنين والوافدين من جنسيات مختلفة، ويأتي ذلك كخطوة ضمن برنامج العمل التطوعي «إكستشينجر» الخاص بالمجموعة.

وقالت إيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن البنك حرص على بناء رابط فعلي يجمع بين الموظفين و«إكسبو» في إطار الالتزام الراسخ تجاه الحدث الاستثنائي والتركيز على ثقافة التطوع ضمن المجموعة وتوفير التجارب الغنية للموظفين داخل وخارج بيئة العمل، مؤكدة أهمية اتاحة الفرصة للموظفين للمساهمة في هذا الحدث التاريخي إلى جانب آلاف المتطوعين الآخرين.

وأوضحت عبد الرزاق، أن برنامج التطوع في معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد أكبر برنامج من نوعه في الدولة، حيث تضم شبكة المتطوعين ضمن البرنامج أفراداً من بلدان عدة ومن مختلف أقسام المجموعة، يمثلون بالمجمل 85 جنسية مختلفة. وذكرت أنه علاوة على إجازة التطوع لمدة أسبوع في «إكسبو 2020 دبي»، سيحصل جميع موظفي بنك الإمارات دبي الوطني على إجازة لمدة يوم واحد للتطوع كل عام في إطار برنامج «إكستشينجر»، مبينة أنه منذ إطلاق البرنامج في عام 2015، شهد مساهمة المجموعة بأكثر من 145 ألف ساعة عمل تطوعية حتى تاريخه، ويضم حالياً نحو 4300 عضو نشط من الموظفين وعائلاتهم وأصدقائهم وشركاء المجموعة.

فرص للزيارة

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن منح جميع موظفيها العاملين في الشركات الشقيقة والتابعة، تذاكر مجانية لزيارة إكسبو 2020 دبي، لتمكينهم من اكتشاف ما يقدمه المعرض العالمي الأهم من فرص وخبرات وممارسات، في جميع المجالات المرتبطة بعملهم، من الابتكار والتكنولوجيا، إلى الاستدامة والأعمال. وأكد إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة أصول«للخدمات، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، أن استضافة العالم في معرض إكسبو دبي 2020، يمثل إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات، سيستفيد منه كل من يقيم ويعمل على أرض الدولة، من الأفراد والمؤسسات، بفضل ما يقدمه من فرص لاكتشاف ثراء وتنوع الأفكار التي ستقدمها الدول الـ191 المشاركة في المعرض.

وقال الحوطي، إن إكسبو 2020 دبي يمثل مصدر إلهام لقطاعات الأعمال للمساهمة في بناء مستقبل عالمي أساسه التعاون وتبادل الخبرات بهدف ازدهار الإنسانية، مضيفاً أن مشاركة الموظفين في التفاعل مع الحدث ستسهم ببث روح الحماس والإبداع في نفوسهم من خلال مشاهدتهم لحجم الإنجاز الذي صنعته أفضل العقول بالعالم في كافة زوايا المعرض. وأشار إلى أنه من خلال منح جميع موظفي الشركة، تذاكر لزيارة المعرض، نتطلع إلى تمكينهم من التعرّف على التقنيات، والابتكارات، والأفكار الإبداعية التي ستقدمها الدول والشركات والمؤسسات، والتي ستكون بمثابة مختبر إبداعي للتفاعل والتواصل وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على عمل الكوادر البشرية وعلى الشركة بشكل عام.