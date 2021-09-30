رئيس مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: جاهزون لزيادة الطلب على العملات الأجنبية

حسام عبدالنبي (دبي)

أكدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي قدرتها على التعامل مع أي زيادة متوقعة في الطلب على إجراء التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية المختلفة خلال انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي». وقال محمد الأنصاري، رئيس المجموعة، إن شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في الدولة بدأت استعدادات خاصة للحدث العالمي بهدف تسهيل الخدمات لزوار وضيوف الحدث العالمي الوافدين إلى الدولة على مدار فترة الستة أشهر، مؤكداً قدرة الشركات على إجراء التحويلات المالية إلى جميع دول العالم سواء من خلال الحسابات المباشرة للشركة في بعض الدول أو التعامل مع البنوك المراسلة التي تتعامل مع جميع دول العالم، خاصة أن النظام المالي في الإمارات يتسم بالقوة والسلاسة، ولا توجد قيود معوقة على شحن واستيراد وتصدير العملات، الأمر الذي جعل دبي مركزاً مالياً نشطاً لشحن وتصدير واستيراد العملات في المنطقة، وتالياً فإن شركات الصرافة المحلية ستكون قادرة على التعامل مع حدث عالمي بحجم «إكسبو 2020 دبي».

أوضح الأنصاري، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن الشركات قادرة على تدبير أي عملات أجنبية لتلبية أية زيادة متوقعة في الطلب عليها وذلك خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، كما أنه لا توجد أية مشكلات في شحن العملات الفائضة إلى الخارج بشكل سريع لتصريفها، متوقعاً أن تكون الزيادة في الطلب على صرف العملات الأجنبية الدولية خاصة الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني.

وكشف الأنصاري، أن شركات الصرافة والتحويلات المالية تتفاوض في الوقت الحالي مع إدارة معرض «إكسبو 2020 دبي» من أجل السماح لها بفتح أكشاك داخل موقع الحدث من أجل خدمة زوار المعرض، وذلك بعد حصول أحد البنوك الوطنية على الحقوق الحصرية لفتح فروع في موقع الحدث لصرف واستبدال العملات وإجراء المعاملات المالية المختلفة، مشيراً إلى أن شركات الصرافة افتتحت عدداً من الفروع في المواقع المحيطة بمكان الحدث العالمي من أجل التسهيل على العملاء.

ورجح الأنصاري أن تشهد فروع شركات الصرافة بالمراكز التجارية الكبيرة والشهيرة في دبي زيادة ملحوظة في التعاملات خلال فترة المعرض حيث يتوقع أن يقوم زوار الحدث العالمي بالتسوق وزيارة أهم الوجهات التجارية والسياحية في الدولة، منوهاً بأن الشركات وفرت عددا من الموظفين الذين يتحدثون اللغات المختلفة الرئيسة في العالم، مع إمكانية الاستعانة بالتطبيقات الخاصة بالترجمة من اللغات الأخرى في الفروع قدر الإمكان.

ووفقاً ل «الأنصاري» فإن شركات الصرافة تركز على أداء خدمات صرف العملات والتحويلات المالية للزوار والضيوف الأفراد لمعرض «إكسبو 2020 دبي» حيث يتوقع أن تتم التحويلات المالية الخاصة بالشركات المشاركة في المعرض عبر البنوك التجارية، مؤكداً أنه على الرغم من صعوبة توقع نسب النمو في عمليات التحويلات المالية واستبدال العملات خلال الفترة الأولى من بدء الحدث، إلا أنه من المؤكد أن الحدث سيكون له تأثير إيجابي ملموس على القطاع على مدار فترة المعرض والفترات المالية التي تليها.

وتوقع الأنصاري أن يكون للمدفوعات الرقمية نصيب كبير خلال «إكسبو 2020 دبي»، إذ إن كثيرا من الأفراد لا يفضلون حمل «الكاش»، مؤكداً أن دولة الإمارات استعدت لهذا الأمر جيداً ولديها بنية مدفوعات رقمية متطورة جداً تضاهي أكبر الوجهات التجارية في العالم، فعلى سبيل المثال نال تطبيق «الأنصاري للصرافة» للهواتف المحمولة مؤخراً المرتبة الأولى في دولة الإمارات والثانية في الشرق الأوسط على قائمة ال 15 تطبيقاً للتكنولوجيا المالية في عام 2021، حسب فوربس الشرق الأوسط، حيث ساهم التطبيق بإنجاز 1.8 مليون معاملة تصل قيمتها إلى حوالي 1.5 مليار دولار أميركي خلال عام 2020، وسجل التطبيق في أغسطس الماضي، أكثر من 941 ألف عملية تحميل وأكثر من 850 ألف مستخدم.

توقعات النمو

حسب توقعات شركة «الأنصاري للصرافة» يرجح نمو حجم التحويلات المالية الخارجية «الفردية» من الإمارات بنسبة لا تقل عن 2.6 % في عام 2021 مقارنة بالعام 2020، وذلك بعد أن شهدت تراجعاً بنسبة 5 % في العام ذاته مقارنة بعام 2019، وأرجعت الشركة النمو المتوقع إلى استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، والتعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية، وتسمح بتملك الأجانب نسبة 100 % من رأسمال الشركات، إلى جانب الإجراءات الحكومية للتعامل مع جائحة «كوفيد - 19» وخاصة زيادة واتساع نطاق التطعيمات، وكذلك عودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، والأنشطة الاقتصادية المتنامية التي يغذيها تنفيذ المشاريع المحلية الرئيسية والمبادرات الاستثمارية.

ونوهت إلى أن استضافة إكسبو ستزيد من حجم الاستثمارات في الدولة مع تنشيط حركة السياحة، في حين أن السماح بملكية الأجانب بنسبة 100% سيجذب استثمارات أيضاً وتالياً سيزيد من معدلات التوظيف، ما ينعكس على زيادة التحويلات المالية، وستعمل إجراءات الحكومة في التعامل مع الجائحة في عودة النشاط للسياحة والسفر، وهي عناصر تصب في صالح قطاع الصرافة والتحويلات المالية بشكل عام.

حصة سوقية

رداً على سؤال عن الحصة السوقية لشركة «الأنصاري للصرافة»، أفاد الأنصاري بأن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تبلغ 36 % بين شركات الصرافة في الإمارات، حيث تقوم حالياً بإجراء أكثر من 120 ألف معاملة يومياً، فضلاً عن تلبية احتياجات أكثر من 3 ملايين عميل شهرياً.

وقال: فتحت الشركة قبل أيام فرعها رقم 200 ويعتبر هذا الفرع أحد الفروع الثمانية الجديدة التي تم افتتاحها في دولة الإمارات خلال العام الجاري، تماشياً مع الخطة الطموحة بافتتاح 25 فرعاً جديداً قبل نهاية العام القادم، لافتاً إلى أن هذه التوسعة في شبكة فروع الشركة تأتي لتلبية الطلب المتنامي الحالي والمستقبلي على خدمات الشركة، خصوصاً في الفترة ما بعد الجائحة ولضمان الالتزام بتعزيز تجربة العملاء سواء في الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة، أو من خلال المنصات الرقمية الحديثة.