على هامش «سيملس».. توقيع شراكة لتعزيز الدفع الرقمي

دبي (الاتحاد) على هامش معرض ومؤتمر سيملس 2021 في دبي، أبرمت شركة أدين العالمية، شراكة مع شركة فوديكس-الإمارات، لتعزيز عمليات الدفع الرقمي.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، تعمل شركة أدين على دعم المدفوعات الرقمية لدى شركة فوديكس- الإمارات، من خلال محطات نقاط البيع الذكية، والتي تضمن السرعة في كل معاملة وتوفر رؤى للعملاء حتى تتمكن المطاعم من توفير أفضل تجارب لمرتاديها بشكل أفضل وتعزيز تجربة تناول الطعام. ويؤدي هذا التكامل الشامل إلى توفير أفضل معايير الصحة والسلامة والتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الصحية للتصدي إلى جائحة كوفيد-19، مثل تجنب الدفع النقدي وتقليل وقت الدفع، حسب بيان لشركة أدين.

وقال تجالينج فان دن برجر، المدير الإقليمي لشركة فوديكس – الإمارات في دولة الإمارات والأسواق الدولية: «تتمثل رؤيتنا في تمكين أصحاب المطاعم من خلال توفير حلول إدارية شاملة لتعزيز أداء عملياتهم. تضمن هذه الشراكة الأخيرة مع شركة أدين في أن تصبح الشركة متجرا واحدا سلسا لأصحاب الأعمال لدعم كافة عملياتهم التجارية».

من جانبه، قال ساندر مارتينز رئيس شركة أدين للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط: «تكتسب هذه الشراكة أهمية كبيرة، إذ تتيح العديد من الفرص للطرفين للاستفادة منها والعمل عليها. ويعد قطاع المأكولات والمشروبات من بين المجالات التي نستهدفها لتطبيق تقنياتنا المتطورة في الدفع الإلكتروني».