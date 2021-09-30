أسهم أوروبا تستقر وتنهي سبتمبر على خسارة

لندن (رويترز) - أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر اليوم الخميس، إذ حيث حدت خسائر قطاع السفر والترفيه من أثر مكاسب شركات التعدين، بينما أنهت الشهر بانخفاض أكثر من ثلاثة بالمئة وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 بالمئة، مع صعود أسهم شركات التعدين اثنين وتقدم أسهم شركات السفر 2.2 بالمئة.

وأنهى مؤشر الأسهم الأوروبية سبتمبر بخسائر بلغت 3.4 بالمئة بعد سبعة أشهر متتالية من المكاسب، إذ دفع الارتفاع في عوائد السندات الحكومية المستثمرين للتخارج من قطاعات مرتفعة النمو مثل التكنولوجيا إلى أسهم البنوك والطاقة الشديدة الحساسية للاقتصاد.

أثر على المعنويات هذا الشهر عدد متزايد من المخاطر، منها الموقف المائل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، واختناقات سلاسل الإمداد والمشاكل المالية لشركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند، حتى في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على استقرار الاقتصاد الأوروبي.