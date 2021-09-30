الاقتصاد المغربي ينمو 15.2% في الربع الثاني

الرباط (رويترز) - قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الخميس إن اقتصاد البلاد نما 15.2 بالمئة في الربع الثاني من العام، مقارنة مع انكماش 14.2 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المندوبية في تقرير إن النمو تحقق بفضل زيادة 18.6 بالمئة في الأنشطة الزراعية و14.8 بالمئة في الناتج غير الزراعي. وتوقعت نمو اقتصاد المغرب 5.8 بالمئة في العام الجاري بعد انكماش 6.3 بالمئة في 2020 في ظل الأثر الناجم عن جائحة فيروس كورونا والجفاف.